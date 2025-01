Schwarzwurzel-Kartoffel-Auflauf: cremig überbackener Wintergenuss

Ich weiß gar nicht, ob und wann ich das letzte Mal Schwarzwurzeln gegessen habe. Das Wurzelgemüse kommt mir in der Tat nicht unbedingt als Erstes in den Sinn, wenn ich meine Einkaufsliste schreibe. Schade eigentlich! Doch mit diesem Rezept für Schwarzwurzel-Kartoffel-Auflauf bekommt das Wintergemüse endlich die Aufmerksamkeit, die es verdient. Die zarten Stangen sind nicht nur richtig lecker, sondern auch ein wahres Powerfood. Sie liefern uns jede Menge Vitamin C. Außerdem sind sie gute Kalium- und Magnesiumlieferanten, ballaststoffreich und on top kalorienarm. Fabelhaft, um sich daran satt zu essen.

Winterlicher Schwarzwurzel-Kartoffel-Auflauf: So kannst du das Wintergemüse zubereiten

Für unseren Schwarzwurzel-Kartoffel-Auflauf brauchst du nur Schwarzwurzeln, Kartoffeln, Knoblauch, Sahne, Milch, Käse und einige Gewürze. Zunächst schälst und schneidest du die Schwarzwurzeln. Achte dabei darauf, Einweghandschuhe zu verwenden, denn der Saft des Wurzelgemüses ist klebrig. Ein weiterer Küchentrick, den ich gelernt habe: Gib deine Schwarzwurzelscheiben in Essigwasser. Damit verhinderst du, dass sie sich bräunlich färben. Alternativ kannst du auch etwas Zitronensaft ins Wasser geben.

Danach sind die Kartoffel dran. Auch diese werden geschält und in Scheiben geschnitten. Anschließend garst du die Gemüsescheiben etwas vor. Für die Auflaufsoße brätst du etwas Knoblauch an, löschst alles mit Milch und Sahne ab, gibst Gewürze dazu und lässt es alles köcheln. Dann geht’s ans Schichten und auch schon in den Ofen zum Backen. Und fertig ist ein deftiges Wintergericht, das satt und glücklich macht.

Natürlich lässt sich der Schwarzwurzel-Kartoffel-Auflauf auch perfekt als Beilage zu anderen Gerichten servieren. Dazu kannst du einfach alles in kleine Auflaufförmchen 🛒schichten. Damit wird dein Menü bei der nächsten Dinnerparty zum edlen Hingucker.

Magst du mit Käse überbackene Dinge, dann wirst du dieses Rezept für Kürbisgratin ebenso lieben. Auch unser Blumenkohl-Käse-Auflauf oder Kartoffelgratin mit Roter Bete sind cremig, herzhaft und super lecker.

Schwarzwurzel-Kartoffel-Auflauf Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 5 EL Essig

600 g Schwarzwurzeln

400 g Kartoffeln vorwiegend festkochend

2 Knoblauchzehen

2 EL Butter für die Form und zum Anbraten

200 ml Sahne

100 ml Milch

1 Prise Salz und Pfeffer

Muskatnuss gerieben

3 Zweige frischer Thymian

150 g geriebener Käse z. B. Gruyère oder Emmentaler

Frische Petersilie zum Garnieren Zubereitung Heize den Backofen auf 180°C (Ober-/Unterhitze) vor. Bring in einem großen Topf Wasser zum Kochen und füge etwas Salz hinzu, sobald das Wasser kocht.

Fülle eine große Schüssel mit Wasser und gib Essig hinzu.

Schäle die Schwarzwurzeln und schneide sie schräg in dünne Scheiben. Lege die Schwarzwurzelscheiben direkt in die Schüssel mit Essigwasser, damit sie sich nicht bräunlich verfärben.

Schäle die Kartoffeln und schneide sie in dünne Scheiben.

Gieße das Essigwasser ab, gib die Schwarzwurzel- sowie Kartoffelscheiben zusammen ins kochende Wasser und gare sie für ca. 5 Minuten vor. Gieße sie danach ab.

Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein. Erhitze etwas Butter in einer Pfanne und brate den fein gehackten Knoblauch kurz an.

Gieße die Sahne und Milch zum Knoblauch, gib die Thymianzweige dazu, lasse die Mischung kurz aufkochen und 2-3 Minuten köcheln.

Entferne die Thymianzweige und schmecke die Auflaufsoße mit Salz, Pfeffer und frisch geriebener Muskatnuss ab.

Lege abwechselnd eine Schicht Schwarzwurzeln und eine Schicht Kartoffeln in eine gefettete Form, gieße jeweils etwas von der Sahnemischung darüber und streue eine Handvoll Käse über jede Gemüse-Soße-Schicht. Wiederhole das Ganze solange, bis du fertig bist. Die oberste Schicht sollte mit Käse abschließen.

Backe den Auflauf für ca. 30-40 Minuten, bis er goldbraun ist. Teste mit einer Gabel, ob die Schwarzwurzeln und Kartoffeln weich sind. Wenn sie es sind, ist der Auflauf fertig.

Lass den Schwarzwurzel-Kartoffel-Auflauf nach dem Backen 5 Minuten ruhen, damit er sich besser schneiden und servieren lässt. Bestreue ihn vorher noch mit frischer Petersilie. Notizen Am besten ziehst du zum Schälen und Schneiden der Schwarzwurzeln Einweghandschuhe an, da ihr Saft klebrig ist.

Essig- oder Zitronenwasser verhindert, dass die Schwarzwurzeln braun anlaufen.

