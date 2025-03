Ein Stück schwedische Apfeltorte sorgt für skandinavische Hyggeligkeit

Ob im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter: Eine schwedische Apfeltorte ist immer eine gute Idee. Die Kombination aus leichtem Biskuitboden und fruchtigen Äpfeln sorgt für einen luftig-leichten Genuss, trotz Sahneschicht. Lass dich vom Geschmack des hübschen Kuchens begeistern und in die weite Natur Skandinaviens entführen.

Rezept für schwedische Apfeltorte: unbedingt nachbacken

An Schweden habe ich nur schöne Erinnerungen: Früher waren wir mehrmals im Sommerurlaub dort, mit einer riesigen Truppe aus Tanten, Onkeln, Cousinen und Cousins. Wir mieteten ein großes Haus für einige Wochen, verbrachten die langen Sommertage rundherum in Garten und Wald und liebten es, im See zu baden oder kleine gemütliche Städtchen zu erkunden.

Die Ferien, in denen ich auf den Spuren der Helden meiner Kindheit wandeln konnte, waren meine liebsten. Wir lasen oft die Abenteuer von Pipi Langstrumpf, von Michel aus Lönneberga oder den Kindern aus der Krachmacherstraße. Nicht nur besuchten wir die Orte der Geschichten, etwa Bullerbü, sondern ließen uns auch typische Leckereien wie Hotdogs, Fleischklopse, Zimtschnecken oder ein Stück schwedische Apfeltorte schmecken.

Wenn mich heute die Sehnsucht nach damals packt und ich an die unbeschwerten Sommer in Skandinavien denke, dann hilft ein Stück der schwedischen Apfeltorte, die Reiselust zu bändigen. Die Torte ist nicht schwer gemacht, und mit ein paar Tipps kann man sie ganz leicht zaubern.

Die Basis bildet ein luftiger Biskuitboden, auf dem eine Schicht aus geschlagener Sahne Platz findet. Darüber liegt eine Creme aus Pudding und Äpfeln, bevor noch einmal Sahne kommt. Den Abschluss bilden, je nach Vorlieben, Mandelblättchen oder Schokostreusel. Ist die schwedische Apfeltorte „gebaut“, muss sie noch etwa eine Stunde im Kühlschrank stehen. Man kann sie aber auch über Nacht dort kalt stellen und am nächsten Tag servieren.

Auch Klassiker wie eine schwedische Mandeltorte oder die Marzipanschnecken Toscabullar machen Lust auf Urlaub im Norden. Suchst du weitere Inspiration, frag doch mal unseren Koch-Bot!