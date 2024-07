Typisch nordisch: Schwedische Blaubeersuppe mit Grießklößchen

Von Juli bis September ist in Schweden Blaubeerzeit. Auch bei uns sind die Früchte dann frisch zu bekommen. Suchst du nach einer kreativen Idee, die Beeren zu verarbeiten, ist die schwedische Blaubeersuppe mit Grießklößchen eine klare Empfehlung. Wir verraten, wie du sie zubereitest.

Einfaches Rezept für schwedische Blaubeersuppe

Die Balubeersuppe oder auch Blåbärssoppa, wie sie in Schweden heißt, gehört zu den bekanntesten Gerichten des nordischen Landes. Die süße Suppe ist vor allem im Sommer eine beliebte Mahlzeit, da sie kalt gegessen wird und eine tolle Erfrischung bietet. Damit sie auch satt macht, servieren wir sie mit süßen Grießklößchen. Klingt lecker? Dann nichts wie ran an den Topf!

Die Zubereitung der Suppe dauert gerade einmal eine knappe halbe Stunde. Beginne dabei am besten mit den Grießklößchen. Dafür kochst du Milch mit Zucker, etwas Salz und Butter in einem Topf auf und gibst den Grieß dazu. Koche alles auf, bis eine feste Masse entsteht. Danach rührst du mit einem Mixer zwei Eier unter. Ist die Grießmasse erkaltet, kochst du zwei Liter Wasser auf, formst mit zwei Teelöffeln kleine Nocken und garst sie in dem kochenden Wasser. Wenn die Nocken aufsteigen und an der Oberfläche schwimmen, sind sie fertig.

Während der Grieß abkühlt, kannst du dich um den eigentlichen Star dieser Mahlzeit kümmern: die schwedische Blaubeersuppe. Wasche dafür vorsichtig die Beeren. Schäle einen kleinen Apfel und schneide ihn in Stücke. Gib diesen zusammen mit den Beeren in einem Topf mit 750 Milliliter Wasser und füge noch Zucker, eine Prise Salz, Zitronensaft und das Mark einer Vanilleschote hinzu. Koche den Topfinhalt auf und lass die Suppe knapp zehn Minuten köcheln. Danach pürierst du sie und dickst sie mit in kaltem Wasser glatt gerührter Speisestärke an. Zum Servieren garnierst du die Suppe mit ein paar frischen Beeren und den Grießklößchen.

Vor allem im Sommer sind süße Fruchtsuppen eine willkommene Mahlzeit, die erfrischt und leicht bekömmlich ist. Probiere deshalb auch mal unsere fruchtige Himbeersuppe oder diese kalte Erdbeersuppe mit Joghurt. Ebenfalls lecker: diese kalte Melonensuppe.