Schwedische Kardamom-Schnecken: skandinavische Gemütlichkeit zum Vernaschen

Wenn es eine Sache gibt, die Skandinavien neben Ikea und Hygge weltweit bekannt gemacht hat, dann sind es die unwiderstehlichen Backwaren. Die Zimtschnecken namens „Kanelbullar“ haben schon längst ihren Siegeszug durch die Kaffeetafeln der Welt angetreten. Es gibt aber einen weniger bekannten, aber mindestens genauso köstlichen Verwandten: die schwedischen Kardamom-Schnecken mit dem klangvollen Namen „Kardemummabullar“.

Rezept für Schwedische Kardamom-Schnecken

Im Vergleich zu den bekannten Zimtschnecken bringen schwedische Kardamom-Schnecken ein völlig anderes Aroma auf den Teller. Kardamom wird in Skandinavien traditionell nicht nur für herzhafte Gerichte, sondern vor allem in Backwaren verwendet. Es verleiht den Schnecken ein unverwechselbares, leicht zitroniges und blumiges Aroma, das perfekt zur fluffigen Hefetextur passt. Wo Zimt warm und würzig schmeckt, ist Kardamom elegant und frisch – eine tolle Alternative für alle, die Zimtschnecken lieben, aber Lust auf Abwechslung haben.

Dass Kardamom in Schweden eine so große Rolle spielt, liegt an seiner langen Geschichte. Bereits im Mittelalter gelangte das orientalische Gewürz über Handelswege nach Skandinavien, wo es schnell fester Bestandteil der Backtradition wurde. Während in anderen Ländern eher Zimt dominiert, ist Schweden sozusagen die Hochburg des Kardamoms. Sogar der typische Filterkaffee wird oft mit Kardamom serviert. Vielleicht eine leckere Begleitung zu den schwedischen Kardamom-Schnecken?

Die Ursprünge von Kardamom liegen in den tropischen Wäldern Südindiens und Sri Lankas, wo er bis heute in großem Stil angebaut wird. Das Gewürz wird per Hand gepflückt und aus den kleinen, grünlichen Kapseln eines Ingwergewächses gewonnen. Nach der Ernte werden diese vorsichtig getrocknet, um das Aroma zu bewahren. Grüner Kardamom, der in der schwedischen Backtradition bevorzugt wird, gilt als die hochwertigste Sorte. Eine kleine Menge reicht, um deine schwedischen Kardamom-Schnecken zum Highlight zu machen.

Mit unserem Rezept für klassische Kanelbullar kannst du deinen Hunger auf schwedische Zimtschnecken stillen. Diese Kaffee-Zimtschnecken sind eine leckere Neuinterpretation. Und dieser Zimtschneckenkuchen ist ein unwiderstehlicher Hingucker.