Schwedische Mandeltorte: Backe dich glücklich

Der Hotdog und die Zimtschnecken sind für viele das Highlight am Ende eines Besuchs beim schwedischen Möbelriesen. Doch traditionell schwedisch ist nur eines davon. Wir haben heute ein weiteres, klassisch schwedisches Rezept für dich, das den Zimtschnecken ordentlich Konkurrenz macht: die schwedische Mandeltorte.

Schwedische Mandeltorte: Klassiker zum Nachbacken

Die schwedische Mandeltorte, auch bekannt als „Mandelbiskuit“ oder „Mandeltårta“, ist in Schweden ein echter Klassiker und darf bei Hochzeiten, Geburtstagen oder zu Weihnachten nicht fehlen. Die Torte mit dem Mandelaroma und der cremigen Füllung wird oft in dünne Scheiben geschnitten und mit Kaffee oder Tee serviert. Es gibt sie in verschiedenen Variationen, du kannst sie zum Beispiel mit Schokolade und Beeren füllen. Einige Rezepte verwenden auch Mandelaroma oder Alkohol wie Rum für zusätzlichen Geschmack.

Wir backen heute die klassische Mandeltorte mit einem Teig aus Eiweiß, Zucker und Mandeln. Dieser wird nach dem Backen mit einer Buttercreme bestrichen, übereinander gestapelt und die Torte dann auch mit Buttercreme eingestrichen. Verziert wird sie am Ende mit angerösteten Mandeln. Leckerer geht es ja wohl kaum!

Nun aber genug der Worte: Mach dich ans Werk und backe die schwedische Mandeltorte selber! Folge dafür unserem einfachen Rezept und verwöhne deine Liebsten mit einem leckeren Stück schwedischer Backkunst. Wer braucht schon Zimtschnecken, wenn er Mandeltårta essen kann?

