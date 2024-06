Kuchen für den Sommer: schwedische Mittsommertorte mit Erdbeeren

Vermische in einer separaten Schüssel Mehl, Kartoffelmehl und Backpulver miteinander. Lass das Mehl-Gemisch durch ein Sieb nach und nach unter die Ei-Zucker-Masse rieseln und hebe es vorsichtig unter. Fülle den Teig in die Springform und backe ihn für 35 Minuten auf unterer Schiene goldbraun. Lass den Boden anschließen gut abkühlen und teile ihn in drei gleich große Tortenböden.