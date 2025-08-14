Schwedische Sommersuppe: Genuss aus wenigen Zutaten

Der Sommer nimmt noch einmal so richtig Fahrt auf! Zeit, eine kleine kulinarische Reise zu unternehmen. Komm mit uns nach Schweden und genieße eine leichte, cremige Suppe mit Lachs, Lauch und Kartoffeln. Diese schwedische Sommersuppe ist genau das Richtige, wenn du ein leichtes, frisches Gericht für warme Tage suchst.

Schwedische Sommersuppe: frisch auf den Teller

Die Basis der schwedischen Sommersuppe ist eine Gemüsebrühe, die mit Sahne verfeinert wird, um eine sämige Konsistenz zu erhalten. Kartoffeln, Lauch und Lachs sorgen für eine gesunde und leckere Einlage. Ein Hauch Dill verleiht dem Ganzen eine besondere Frische und rundet den Geschmack harmonisch ab.

Schweden ist bekannt für seine einfache und schmackhafte Küche, in der frische und natürliche Zutaten im Mittelpunkt stehen. Charakteristisch sind saisonale und regionale Produkte, die in vielen Gerichten Verwendung finden. Durch die lange Küstenlinie und die vielen Seen spielt Fisch in der schwedischen Küche natürlich auch eine große Rolle. Im kurzen, aber intensiven Sommer wird viel Wert auf frische Kräuter, Gemüse und Obst gelegt.

Die schwedische Sommersuppe zeigt eindrucksvoll, wie köstlich die skandinavische Küche auch ohne komplizierte Techniken und ausgefallene Zutaten sein kann. Es geht darum, aus den einfachsten Zutaten das Beste zu machen. Deshalb gehört diese Suppe zu den Gerichten, die mit wenig Aufwand viel Geschmack bringen. Überzeuge dich ganz einfach selbst und koche sie nach!

Auch diese Kichererbsensuppe mit Gemüse ist ein leichter, sommerlicher Sattmacher. Überrasche deine Liebsten außerdem mit einer leckeren Graupensuppe mit Pilzen oder

Pappa al Pomodoro, einer köstlichen Tomatensuppe aus Italien.

Schwedische Sommersuppe Anke 4 ( 16 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 650 g Kartoffeln

2 Stangen Lauch

2 EL Butter

1 l Gemüsebrühe z.B. diese hier 🛒

250 g Lachs frisch oder TK

15 g frischer Dill

1 Knoblauchzehe

1 Bio-Zitrone der Abrieb

150 ml Sahne

Salz und weißer Pfeffer Zubereitung Wasche die Kartoffeln, schäle und würfele sie. Wasche auch den Lauch und schneide ihn in Ringe.

Erhitze die Butter in einem Topf und schwitze den Lauch darin an. Gib die Kartoffelwürfel sowie die Brühe hinzu, lass alles kurz aufkochen und dann etwa 15 Minuten auf mittlerer Stufe köcheln, bis die Kartoffeln gar sind.

Schneide den Lachs in mundgerechte Stücke und gib ihn zur Suppe. Lass ihn 5 Minuten darin ziehen.

Wasche inzwischen den Dill, schüttele ihn trocken und zupfe die Spitzen von den groben Stielen. Schäle auch den Knoblauch und hacke ihn fein. Vermische beides mit der abgeriebenen Zitronenschale zu einer Gremolata.

Gieße die Sahne zur Suppe, erwärme sie kurz und schmecke die schwedische Suppe mit Salz und Pfeffer ab.

Verteile sie dann auf Teller und serviere sie mit der Dill-Gremolata.

