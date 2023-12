Schweinebraten – ein kulinarischer Klassiker, der gerade in den kälteren Jahreszeiten Herz und Magen erwärmt. Hast du dich in der Küche schon einmal an ein Schweinebraten-Rezept probiert? Wenn nicht, dann wird es höchste Zeit. Wir zeigen dir, wie unerwartet einfach man Schweinebraten auch selbst zubereiten kann.

Schmackhafte Füllung aus Äpfeln und Zwiebeln

Damit dein Schweinebraten so richtig saftig und lecker wird, solltest du bei der Qualität des Fleisches nicht sparen. Besonders gut eignen sich zum Beispiel Nacken, Rücken oder Schulter vom Schwein. Wichtig ist, dass das Fleisch nicht zu fett und nicht zu mager ist. Tatsächlich lohnt es sich hier, in Bio-Qualität zu investieren. Wenn du dir unsicher bist, frag am besten deinen Metzger des Vertrauens um Rat.

In Bayern serviert man den Schweinebraten gerne mit Semmel- oder Kartoffelknödeln und einer Sauce aus Dunkelbier. In Tschechien reicht man dazu eher Böhmische Knödel. Unser Schweinebraten-Rezept besticht vor allem durch seine exquisite Füllung.

Um dem Schweinebraten eine besondere Saftigkeit zu verleihen, füllen wir ihn mit geriebenen Äpfeln und einem Püree aus roten Zwiebeln. Beide Komponenten ergänzen sich geschmacklich hervorragend und verleihen dem Schweinebraten einen unwiderstehlichen, süßsauren Geschmack. Dazu bestreichen wir das Fleisch mit einer würzigen Senflasur, die diesem Schweinebraten-Rezept den gewissen Kick gibt. Nach 90 Minuten im Ofen kannst du deinen Gästen einen supersaftigen, aromatischen Schweinebraten servieren, von dem in 10 Jahren noch gesprochen wird.

Gefüllte Schweinebraten mit Apfel und Zwiebel Oli keine Bewertungen Rezept drucken Pin Recipe Vorbereitungszeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 2 Stunden Std. Ruhezeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 45 Minuten Min. Portionen 5 Zutaten 1x 2x 3x Für den Schweinebraten: ca. 1,5 kg Schweinerücken

500 g rote Zwiebeln im Netz

2-3 Äpfel

120 ml Weißwein

2 Eigelb

100 g Senf

Salz und Pfeffer Für die Kartoffeln: ca. 500 g Drillinge kleine Kartoffeln mit Schale

1 TL Paprikapulver

restliche Zwiebel-Senf-Lasur

Salz Außerdem: Thymian zum Dekorieren

Kartoffelpresse Zubereitung Koche zunächst die Zwiebeln samt Netz für etwa 1 Stunde, bis sie weich sind.

Lass die Zwiebeln nach dem Kochen 15 Minuten abkühlen. Schneide dann die Zwiebelhaut unterhalb der Blüte durch und lass die Früchte ohne Schale in eine Kartoffelpresse gleiten.

Drücke die Zwiebeln eine nach der anderen klein, gib das Zwiebelpüree danach durch ein Sieb und fange den Zwiebelsaft auf.

Schneide den Schweinerücken der Länge nach mittig auf, sodass eine Tasche entsteht, und würze ihn mit Salz und Pfeffer. Lege das Fleisch so auf ein Backblech, dass der Einschnitt der Tasche nach oben zeigt. Tipp : Wende den Schweinerücken vor dem Befüllen in Mehl und klopfe dieses leicht ab, damit die Senflasur später besser haftet.

Öffne die Tasche so weit wie möglich. Reibe dann die Äpfel hinein und gib das Zwiebelpüree hinzu. Verrühre beides miteinander und würze alles mit Salz und Pfeffer. Gieße danach noch den Weißwein hinzu.

Gib den Senf und die Eigelbe zum aufgefangenen Zwiebelsaft hinzu, verrühre alles miteinander und bestreiche mit einem Teil dieser Lasur den Schweinerücken.

Füge zur verbliebenen Senflasur das Paprikapulver und etwas Salz hinzu. Halbiere anschließend die Kartoffeln, schwenke sie in der Lasur und verteile sie dann um den Schweinerücken herum auf dem Backblech.

Gare den Schweinebraten zum Schluss für 90 Minuten bei 160 °C Umluft. Das Ergebnis ist zart, saftig und richtig geschmackvoll.

