Dieses Gericht mit Apfel und Fleisch sorgt für Herbststimmung

Wer auch immer auf die Idee gekommen ist, Fleisch und Obst zu kombinieren: Hut ab! Es ist wirklich unglaublich, wie gut süße Früchte mit würzigem Fleisch harmonieren. Davon können wir kaum genug bekommen und deshalb gibt es heute Schweinefilet mit geschmorten Äpfeln. Saisonal und köstlich!

Rezept für Schweinefilet mit geschmorten Äpfeln

Viele Menschen machen sich beim Zubereiten von Filets Gedanken. Was wenn das edle Stück Fleisch trocken wird? Tatsächlich kann das schnell mal passieren, denn Filet ist nicht durchwachsen und hat daher wenig Kollagen und kaum Fett, was das Fleisch saftig machen könnte. Stattdessen ist es mager und – wenn richtig zubereitet – zart. Ein perfektes Schweinefilet zubereiten ist nicht so schwer, wie du denkst. Zunächst brätst du das Fleisch in der Pfanne an, sodass es eine schöne Kruste bekommt. Dann wandert es in den Backofen. Zum Schluss wird es mit Kräutern, Knoblauch und Butter in der Pfanne auf den Punkt gegart und dabei aromatisiert. In der Küchensprache nennt man das arosieren.

Während das Filet im Ofen gart, kannst du die geschmorten Äpfel zubereiten. Diese karamellisierst du zunächst in Butter und löschst sie dann mit etwas Calvados ab. Calvados ist ein französischer Obstbrand, der aus Cidre, also Apfelwein hergestellt wird. Er hat ein leicht holziges Aroma, das perfekt zum Schweinefilet mit geschmorten Äpfeln passt.

Hast du das Fleisch fertiggestellt, kannst du es anschneiden und mit den Äpfeln servieren. So einfach kreierst du dir mit Schweinefilet mit geschmorten Äpfeln ein Gericht, das auf jeder Speisekarte bequem Platz finden könnte. Nimm schon mal eine Gabel und probiere! Das schmeckt so gut, da braucht es kaum noch eine weitere Beilage. Hast du doch Lust auf eine, schmeckt dieses perfekte Kartoffelpüree à la Robuchon wunderbar dazu.

Lust auf mehr saftige Gerichte mit Schweinefleisch? Lerne, wie du ein perfektes Schweineschnitzel zubereitest oder verwöhne dich und Gäste mit Schweinefilet Strindberg.