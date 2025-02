Deftiges Wohlfühlgericht für kalte Tage: Schweinefilet mit karamellisierten Zwiebeln und Speck

Meldet sich bei dir mal wieder der Appetit auf Herzhaftes? Dann können wir helfen. Wie wäre es denn mit einem deftigen Schweinefilet mit karamellisierten Zwiebeln und Speck in einer cremigen Sahnesoße? Wenn dir jetzt bereits das Wasser im Mund zusammenläuft, besorge dir am besten gleich alle passenden Zutaten und leg los!

Rezept für Schweinefilet mit karamellisierten Zwiebeln und Speck

Dieses Abendessen hat es in sich. Deftig und rustikal ist es perfekt für kalte Wintertage, wenn uns der Sinn nach einem richtigen Wohlfühlessen ist. Unser Schweinefilet mit karamellisierten Zwiebeln und Speck erfüllt gleich alle Kriterien, die ein leckeres Wintergericht eben so mitbringen muss. Neben deftigem Schweinefleisch findest du außerdem Speck, Zwiebeln und Champignons in dieser Mahlzeit, die zusätzlich durch eine cremige Sahnesoße abgerundet wird.

Speck und Zwiebeln sind schließlich eine tolle, aromatische Kombi. Die Zwiebeln kommen aber nicht einfach so in die Soße, sondern werden in einer Pfanne mit etwas zerlassener Butter und Zucker für einen besonderen Geschmack karamellisiert.

Aber von vorn. Schneide das Fleisch in dünne Scheiben und brate es in einer Pfanne 🛒 von beiden Seiten goldbraun an. Nimm es danach heraus und stelle es beiseite. Dann kommen auch schon die Zwiebeln zum Karamellisieren zusammen mit dem Zucker in die Pfanne. Sind sie lecker, fügst du in Scheiben geschnittene Champignons sowie den Speck hinzu und brätst sie ebenfalls mit an. Lösche alles mit Brühe und Sahne ab, lege die Filets wieder in die Pfanne und lasse die Soße mit dem Fleisch für einige Minuten köcheln, bis sie etwas eingedickt ist. Abschmecken nicht vergessen und schon kannst du das Schweinefilet servieren.

Lust auf eine passende Beilage? Zum Schweinefilet mit karamellisierten Zwiebeln und Speck passen unter anderem selbst gemachte Kroketten, Bratkartoffeln oder Herzoginkartoffeln.

Tipp: Möchtest du in deiner Ernährung lieber auf Schweinefleisch verzichten, dann kannst du dieses Gericht auch ohne Schweinefilet und Speck zubereiten. Nimm stattdessen einfach kleine Hühnchen- oder Putenschnitzel. Den Speck kannst du einfach weglassen. Da das Gericht Champignons enthält, sorgen die angebraten für den nötigen umami-Geschmack.

Liebhaber deftiger Küche kommen auch mit diesem Hähnchen-Cordon-bleu-Auflauf oder einem Chinakohl-Eintopf mit Hackfleisch auf ihre Kosten.

Schweinefilet mit karamellisierten Zwiebeln und Speck Judith 4.06 ( 55 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 600 g Schweinefilet

Salz und Pfeffer

1 EL Öl

150 g Champignons

3 große Zwiebeln

1 TL Zucker

2 EL Butter

150 g Speck gewürfelt

100 ml Gemüsebrühe

200 ml Sahne

frischer Thymian Zubereitung Schneide das Schweinefilet in etwa 2 cm dicke Scheiben schneiden und würze sie mit Salz und Pfeffer.

Erhitze das Öl in einer Pfanne. Brate die Filetscheiben von beiden Seiten darin scharf an, bis sie goldbraun sind. Nimm das Fleisch aus der Pfanne und stelle es beiseite.

Putze die Champignons und schneide sie in Scheiben. Ziehe die Zwiebeln ab und schneide sie in Streifen. Erhitze die Butter in der Pfanne und karamellisiere darin die Zwiebeln zusammen mit dem Zucker. Rühre dabei gelegentlich um, damit nichts anbrennt.

Füge die Champignons und die Speckwürfel hinzu und brate beides mit an, bis sie ebenfalls leicht braun sind.

Lösch mit der Gemüsebrühe ab, rühre die Sahne unter und gib das Schweinefilet wieder in die Pfanne. Füge den frischen Thymian hinzu und lass dann alles bei niedriger Hitze für rund 10 Minuten köcheln.

Schmecke mit Salz und Pfeffer und serviere die Filets mit einer Beilage wie Kroketten oder Pommes frites.

