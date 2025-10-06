Diesen Tortenklassiker musst du unbedingt mal wieder genießen

Wenn ich grob schätzen müsste, wann ich das letzte Mal eine Schwimmbadtorte gegessen habe, dann war das vermutlich vor sehr vielen Jahren in meiner Kindheit bei meiner Oma. Diesen Tortenklassiker gab es damals vor allem im Sommer bei ihr im Garten. Dementsprechend schmeckt dieses köstliche Stück der Backkunst für mich immer nach unbeschwerten Erinnerungen in den Sommerferien.

Schwimmbadtorte: ein Klassiker voller Nostalgie

Eine Schwimmbadtorte gehört zu diesen Kuchen, die dich direkt in eine ganz bestimmte Zeit zurückkatapultiert. Für mich schmeckt sie wie gesagt nach Sommerferien, Vogelgezwitscher, dem Geruch von Sonnencreme und frischen Stachelbeeren.

Um dieses köstliche Gebäck zuzubereiten ist ein wenig Arbeit und vielleicht auch mentales Durchhaltevermögen vonnöten, aber mit den richtigen Werkzeugen bekommst du die süße Versuchung auf jeden Fall nachgebacken. Ein Tortenschneider und Tortenring sind nicht nur eine große Hilfe, ich würde sogar sagen, sie sind essenziell, wenn du es dir nicht besonders schwer machen möchtest.

Vielleicht kennst du die Torte unter einem anderen Namen. Je nach Ort oder von wem man das Rezept erhalten hat, wird sie auch Himmelstorte, Trümmertorte, Hansen-Jensen-Torte oder Hannchen-Jensen-Torte genannt. Und alle Namen haben verschiedene Erklärungen. Himmelstorte wird sie genannt, weil das Baiser in verschiedenen Zubereitungen an fluffige Wolken erinnert.

Trümmertorte ist auch nicht so weit hergeholt, da das Baiser beim Anschneiden zusammenbricht und abbröckelt. Und Schwimmbadtorte? Der Name hat gleich zwei Erklärungen. Zum einen soll das Baiser an die unruhigen Wellen im Wasser erinnern. Zum anderen hängt der Name mit Hansen Jensen bzw. Hannchen Jensen zusammen. Demnach besaß Hannchen Jensen eine Ferienwohnung an der Nordsee. Zur typischen Tasse Ostfriesentee reichte sie ihren Gästen immer ein Stück dieser Torte. Offensichtlich rührt dort der Name Hannchen-Jensen-Torte her, aber auch die Bezeichnung der Schwimmbadtorte soll bei ihr den Ursprung haben.

Eine Frau, die öfters in der Wohnung zu Gast war, hat das Rezept öfters für ihre Freunde gebacken. Irgendwann wurde sie nach dem Rezept gefragt, also schrieb sie es auf und gab es weiter – und weil das im Schwimmbad geschah, wählte sie kurzerhand diesen Namen. Ganz egal, wie du sie am Ende nennst, Hauptsache du lässt dir diesen Klassiker schmecken.

Schwimmbadtorte Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für den Teig: 225 g Weizenmehl Type 405

2 TL Backpulver

200 g Schlagsahne

125 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 Prise Salz

5 Eier Für die Stachelbeerfüllung: 390 g Stachelbeeren aus dem Glas

125 ml Apfelsaft

1 Pck. Vanillepuddingpulver

30 g Zucker Für das Baiser: 1 Prise Salz

150 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

25 g gehobelte Mandeln Für die Sahnecreme: 400 g Schlagsahne

2 Pck. Sahnesteif

1 Pck. Vanillezucker Zubehör (26 cm Durchmesser, z.B. online hier 🛒 verfügbar) 1 Springform

1 Tortenschneider

1 Tortenring Zubereitung Fette eine Springform ein. Heize deinen Backofen auf 160 °C Umluft vor. Vermenge für den Teig Mehl mit Backpulver. Gib die Schlagsahne, Zucker, Vanillezucker, Salz und 2 Eier hinein. Trenne die anderen 3 Eier und gib die Eigelbe zur Teigmischung hinzu. Stelle das Eiweiß zur Seite. Fülle den Teig in die Springform und backe den Kuchenboden für etwa 30 Minuten im vorgeheizten Ofen vor. Bereite währenddessen die Stachelbeerfüllung vor. Lass die Stachelbeeren gut abtropfen und fange die Flüssigkeit auf. Schütte den Apfelsaft dazu, sodass du am Ende etwa 400 ml Flüssigkeit hast. Mische Puddingpulver mit Zucker und verrühre es in einer kleinen Schüssel mit etwa 3 EL der Flüssigkeit. Bringe die übrige Flüssigkeit in einem Topf zum Kochen. Gib das angerührte Puddingpulver hinein und lass es unter Rühren etwa 1 Minute aufkochen. Hebe die Stachelbeeren unter und lass anschließend alles abkühlen. Schlage für das Baiser die Eiweiße mit dem Salz in einer Rührschüssel steif. Füge unter weiterem Schlagen Zucker und Vanillezucker dazu. Verteile das Baiser locker auf dem vorgebackenen Tortenboden. Streue die Mandeln darüber und backe beides zusammen bei gleicher Temperatur für 15-20 Minuten fertig. Lass den Boden ein wenig abkühlen. Löse ihn anschließend vorsichtig aus der Springform und lass ihn auf einem Kuchenrost vollständig erkalten. Schneide ihn mit einem Tortenschneider 🛒 horizontal in zwei „Böden“. Leg den unteren Teil auf eine Tortenplatte und spanne einen Tortenring 🛒 herum. Verstreiche die Stachelbeerfüllung darauf. Schlage für die Sahnecreme die Sahne mit Sahnesteif und Vanillezucker steif. Verstreiche sie auf der kalten Stachelbeefüllung. Platziere den oberen Teil des Bodens auf der Sahnecreme und stelle die Schwimmbadtorte bis zum Servieren im Kühlschrank kalt.

