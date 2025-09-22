Scrambled Oats sind der neue Trend für dein Frühstück

Frühstück ist für viele die wichtigste Mahlzeit des Tages. Man will aber nicht immer das Gleiche essen und so müssen abwechslungsreiche Rezepte her. Eines unserer Lieblingsrezepte für den Morgen sind die Scrambled Oats mit Joghurt und Früchten. In wenigen Minuten hast du ein cremiges, warmes Frühstück auf dem Tisch stehen, das dich dank der Haferflocken und Joghurt richtig satt macht.

So einfach gelingen dir Scrambled Oats

Scrambled Oats werden auf einfache Weise zubereitet: Die Haferflocken werden wie Rührei (engl. scrambled eggs) in der Pfanne zubereitet. Das Ergebnis schmeckt überraschend anders als normaler Porridge und bietet eine neue Art, Haferflocken zu genießen. Diese Zubereitung macht aus einem simplen Grundnahrungsmittel etwas Besonderes und sorgt für Abwechslung in deinem Frühstücksalltag.

Diese kreative Haferflocken-Variante ist perfekt fürs Frühstück unter der Woche, denn in einer guten halben Stunde kannst du sie auch schon genießen. Die Grundzutaten bleiben dabei bewusst einfach: Bananen, Haferflocken, Eier und Vanilleextrakt. Die Kombination sorgt für die charakteristische cremige Konsistenz. Als Topping kommen Joghurt und frisches Obst wie Beeren dazu. Nach Belieben kannst du auch noch Nüsse oder ein Nussmus darüber geben.

Das Besondere an Scrambled Oats ist ihre ungewöhnliche Zubereitung. Während traditionelles Porridge gekocht wird, wird diese Variante in der Pfanne gerührt. Genieße das Gericht als Frühstück unter der Woche oder am Wochenende und verfeinere es ganz nach deinem Geschmack. Denn wie bei vielen Rezepten gilt auch hier: Die besten Gerichte entstehen durch Experimentieren und den Mut, neue Wege auszuprobieren.

Probiere auch unsere anderen kreativen Haferflocken-Variationen aus. Mandelcroissant-Haferflocken bringen französisches Flair in deine Küche, während Pumpkin Spice Overnight Oats perfekt für herbstliche Morgende sind. Für alle, die es gerne knusprig mögen, sind unsere Baked Oats aus der Heißluftfritteuse genau das Richtige.

Scrambled Oats Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 reife Bananen

4 Eier

200 g Joghurt griechisch oder Natur

200 g Haferflocken

1 TL Vanilleextrakt online z.B. hier 🛒

2 EL Butter

frisches Obst nach Belieben

4 TL Erdnussmus optional, online z.B. hier 🛒

1 Handvoll gehackte Nüsse optional Zubereitung Schäle die Bananen und zerdrücke sie mit einer Gabel.

Verquirle sie mit den Eiern und 1 EL Joghurt.

Rühre dann die Haferflocken und den Vanilleextrakt unter und lass das Ganze 5 Minuten quellen.

Zerlasse die Butter in einer Pfanne und gib die Masse hinein. Streiche sie glatt und lass sie anbraten, bis die Unterseite goldbraun ist. Zerteile sie dann und brate sie Stücke auch von der anderen Seite an.

Serviere die Scrambled Oats mit dem Joghurt und frischem Obst deiner Wahl. Toppe sie nach Belieben noch mit Erdnussmus oder einem anderen Nussmus sowie gehackten Nüssen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.