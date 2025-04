Gönn dir zum Abendessen zarten Seelachs mit Käsekruste

Lust auf frischen Fisch? Dann aufgepasst, heute gibt es Seelachs mit Käsekruste. Wenn der zarte und saftige Fisch auf eine würzig-knusprige Kruste trifft, schlagen deine Geschmacksknospen Purzelbäume. Für alle, die jetzt Appetit bekommen haben, kommt hier das Rezept.

Rezept für Seelachs mit Käsekruste

Früher gab es immer freitags frischen Fisch. Heute können wir uns Fisch gönnen, wann immer wir Appetit darauf haben. Der beliebteste Speisefisch bei uns: der Lachs. Aber den lassen wir für unser Rezept heute mal links liegen und greifen zu Alaska-Seelachsfilets. Der liegt auf der Beliebtheitsskala direkt dahinter wegen seines milden Geschmacks und seiner zarten Konsistenz. Die würzige Kruste aus Käse und Semmelbrösel macht dazu einen spannenden Kontrast.

Für den Seelachs mit Käsekruste benötigst du nur wenige Zutaten. Besorge ein Seelachsfilet (frisch oder tiefgekühlt) in guter Qualität und aus nachhaltiger Fischerei. Außerdem brauchst du noch geriebenen Käse, zum Beispiel Emmentaler oder Parmesan, etwas Butter, Semmelbrösel und frische Petersilie. Eine kleine Prise Zitrone rundet das Gericht ab und gibt dem Fisch eine angenehm frische Note.

Zuerst tupfst du den Fisch trocken und legst ihn in eine mit Öl ausgefettete Auflaufform. Dann vermengst du geriebenen Käse, mit weicher Butter, Semmelbröseln und Zitronensaft zu einer cremigen Masse. Die streichst du auf die Fischfilets, drückst sie leicht an und schiebst alles für rund 25 Minuten zum Backen in den Ofen.

Wenn der Käse knusprig und leicht braun und der Fisch gar ist, kannst du den Seelachs mit Käsekruste servieren. Genieße den Fisch zusammen mit Pommes, einem Kartoffelgratin oder einem einfachen Gurkensalat.

Wenn es mal wieder Fisch geben soll, du aber noch Inspiration brauchst, dann findest du jede Menge Rezepte bei Leckerschmecker. Mach doch mal Fischstäbchen selbst oder bereite ein Lachs-Sahne-Gratin zu. Auch eine Lasagne mit Fisch und Spinat ist ein leckeres Abendessen.

Seelachs mit Käsekruste Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x etwas Öl für die Form

2 Alaska-Seelachsfilets à ca. 150–180 g

60 g geriebener Käse Emmentaler oder Parmesan

30 g weiche Butter

2 EL Semmelbrösel

1 TL Zitronensaft

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 EL frische Petersilie gehackt Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor. Fette eine Auflaufform 🛒 dünn mit Öl ein.

Tupfe die Seelachsfilets trocken und lege sie auf die vorbereitete Form.

Verrühre den geriebenen Käse mit der weichen Butter, den Semmelbröseln und dem Zitronensaft zu einer cremigen Masse. Würze sie nach Geschmack mit Salz und Pfeffer.

Verteile die Käsemasse gleichmäßig auf den Filets und drücke sie leicht an.

Backe die Seelachsfilets im Ofen für etwa 20–25 Minuten, bis die Kruste goldbraun ist und der Fisch gar, aber noch zart ist.

Serviere das Seelachsfilet direkt heiß mit gehackter Petersilie bestreut Pommes frites oder einem Salat als Beilage.

