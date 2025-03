Seidentofu mit Chili: so gelingt er, wie im Restaurant

Nimm den Seidentofu vorsichtig aus der Verpackung und lege ihn in ein Sieb, um ihn 10 Minuten abtropfen zu lassen.

Erhitze etwas Wasser im Wasserkocher oder in der Mikrowelle. Mische für die Soße in einer Schüssel Sesamöl, Essig, Sojasoße, Sirup und 2 EL heißes Wasser.

