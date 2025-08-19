So einfach machst du Pflaumensaft selbst

Es ist Pflaumenzeit und wir backen und kochen uns durch sämtliche Rezepte mit den leckeren Früchten. Neben Kuchen, Crumbles und Pflaumenmus kann man aus dem Steinobst aber auch selbst gemachten Pflaumensaft zaubern. Wir zeigen dir, wie einfach das geht.

Pflaumensaft: Rezept mit nur 3 Zutaten

Selbst gemachter Pflaumensaft ist eine willkommene Abwechslung zu gekauften Getränken und eine wunderbare Möglichkeit, Vitamine und Antioxidantien zu genießen. Die lilafarbenen Früchte enthalten nämlich eine Vielzahl an gesunden Inhaltsstoffen, die deinen Körper stärken. Sie sind reich an Vitamin C, was dein Immunsystem unterstützt. Zudem wirken die Antioxidantien in den Pflaumen entzündungshemmend und förderlich für die Zellgesundheit.

Ein weiterer Vorteil von selbst gemachtem Pflaumensaft liegt darin, dass du genau weißt, was darin enthalten ist. Keine künstlichen Zusätze, keine unnötigen Konservierungsstoffe – nur pure, frische Pflaumen. Und das Beste: Du kannst die Süße ganz nach deinem eigenen Geschmack anpassen. Ob du ihn lieber etwas herber oder süßer magst, bleibt dir überlassen.

Als Basis für den Saft benötigst du lediglich Pflaumen und Zucker. Nach Geschmack kannst du auch noch etwas Zitronensaft hinzufügen. Im Herbst, wenn die Temperaturen wieder kühler werden und wir uns nach etwas Wohligem sehnen, kannst du auch noch etwas Zimt zum selbstgemachten Pflaumensaft dazugeben.

Wer diesen leckeren Saft einmal probiert hat, wird nie wieder Fertigsaft aus dem Supermarkt trinken wollen. Denn er ist eine gesunde und leckere Erfrischung. Aus den übrigbleibenden Früchten kannst du ein köstliches Pflaumenmus oder eine Pflaumen-Weinbrand-Konfitüre zubereiten. Eine tolle Alternative zum Pflaumensaft ist der koreanische Pflaumensirup.

Selbst gemachter Pflaumensaft
Portionen 1 Flasche
Zutaten
1 kg Zwetschgen oder Pflaumen

375 ml Wasser

100 g Zucker

1/2 Zitrone optional Zubereitung Wasche die Pflaumen oder Zwetschgen gründlich, halbiere und entsteine sie. Hacke sie danach klein.

Koche 375 ml Wasser zusammen mit den Früchten und dem Zucker langsam in einem Topf auf.

Lass alles zugedeckt bei kleine Hitze für 10 Minuten kochen.

Lege ein Sieb mit einem sauberen, angefeuchteten Mulltuch in einen Topf oder eine Schüssel und gib den Früchtebrei hinein. Lass ihn mindestens 1 Stunde abtropfen.

Drücke den Brei mit Hilfe des Tuchs leicht aus.

Presse die Zitronenhälfte aus und gib deren Saft zum Zwetschgensaft.

Fülle diesen danach in eine saubere Flasche. Notizen Der Pflaumensaft schmeckt pur oder als Schorle.

Wirf die ausgekochten Pflaumen nicht weg! Aus ihnen kannst du Pflaumenmus herstellen.

