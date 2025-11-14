Verschenke ein selbst gemachtes Glühweingewürz zu Weihnachten

Geschenke aus der Küche sind eine feine Sache und super Idee für die Feinschmecker und Foodies im Freundes- und Familienkreis. Vor allem, wenn es nur eine Kleinigkeit sein soll, mit der man seine Aufmerksamkeit ausdrücken möchte, eignen sich DIY-Geschenke hervorragend. Sie zeigen, dass man sich Zeit genommen hat, um anderen eine Freude zu machen. Zu den beliebtesten Präsenten dieser Art zählen Gewürzmischungen. Die kann man zwar auch – meist für nicht wenig Geld – im Supermarkt besorgen. Aber hausgemacht sind sie einfach viel individueller. Wenn du also noch auf der Suche nach einem Geschenk für deine Lieben bist, empfehlen wir dir mit besten Grüßen aus der Leckerschmecker-Weihnachtsstube unser selbst gemachtes Glühweingewürz.

Glühweingewürz: Leckere DIY-Geschenkidee

Wir zelebrieren den ersten Advent mit Weihnachtsvorbereitungen und teilen gern heute unser Glühweingewürz mit dir. Wenn die erste Kerze brennt, ist es doch gleich viel gemütlicher und besinnlicher – die Stimmung zum Basteln könnte also besser nicht sein.

Das selbst gemachte Glühweingewürz reicht für zwei Flaschen Wein. Wenn du es nicht nur verschenkst, sondern auch selbst benutzen möchtest, haben wir einen Tipp: Schneide die Orangen und Zitronen, deren Schale du für die Gewürzmischung verwendest, in Scheiben und gib sie mit in den Topf, wenn du den Glühwein später auf dem Herd erwärmst und aromatisierst. Bevor du es in Gläschen abfüllst, achte darauf, dass diese schön sauber sind. Koche sie dafür am besten in einem Topf mit heißem Wasser aus, und zwar sowohl die Gläser als auch die Deckel. Dann bleibt das Glühweingewürz darin länger frisch. So, dann kann’s ja losgehen!

Möchtest du nicht nur in der Weihnachtsküche kreativ werden, sondern auch in der Bastelstube, dann dekoriere deinen Esstisch doch mit selbst gebastelten, kleinen Weihnachtsbäumen aus Draht und Weinkorken. Die sehen zauberhaft aus und sind ganz leicht gemacht!

Weil jetzt die Zeit für wärmende Heißgetränke ist, möchten wir dir unseren Glüh-Gin und unseren Apfelpunsch nicht vorenthalten. Klar schmeckt das Ganze auch ohne Alkohol, wie unsere heiße Schokolade mit Earl Grey beweist.