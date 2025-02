Gönn dir eine Extraporion Vitamine mit diesem Sellerie-Mandarinen-Salat

Draußen ist es kalt, ungemütlich und die Sonne lässt sich auch nur selten blicken. Beste Voraussetzungen für die Erkältungszeit. Damit es aber gar nicht erst so weit kommt, können ein paar zusätzliche Vitamine nicht schaden. Aus diesem Grund gibt es heute mal wieder einen knackigen und frischen Salat.

Sellerie-Mandarinen-Salat: fertig in nur 20 Minuten

Lust auf eine Extraportion Vitamine? Dann solltest du unbedingt diesen Sellerie-Mandarinen-Salat probieren. Den grünen Stangensellerie kennen wir zwar schon als Beigabe in einigen anderen Salaten, als Hauptzutat kommt er aber eher selten zum Einsatz. Nicht so bei uns. Kombiniert mit Mandarinen, die gerade Saison haben, frischer Petersilie und Walnüssen, zauberst du dir einen gesunden Salat, der nicht nur schmeckt, sondern auch satt macht, perfekt also für die Mittagspause, wenn du eine leichte Mahlzeit anstelle eines schweren Bratens bevorzugst.

Der Sellerie liefert dir neben Vitamin A, Magnesium und Calcium auch B-Vitamine. Darüber hinaus ist das Gemüse ballaststoffreich, hat aber nur 17 Kilokalorien auf 100 Gramm.

Das frische, leicht an Anis erinnernde Aroma des Selleries passt perfekt zur Süße der Mandarine. Abgerundet wird der Salat durch den Geschmack der Nüsse und die leichte Schärfe der Zwiebeln. Für Frische sorgt das Dressing, das mit Zitrone angemacht wird.

Alles, was du für den Salat tun musst, ist ein bisschen Schnibbeln 🛒. Aber das ist in kurzer Zeit erledigt. Schneide den Sellerie in Stücke, schäle die Mandarine und teile sie in die einzelnen Segmente, schneide die Petersilie sowie die Zwiebel klein. Vermische alle Zutaten in einer Schüssel und gieße das Dressing (Zitronensaft, Salz, Pfeffer, Öl und Honig) darüber. Zum Schluss streust du die gehackten Walnüsse darüber. Übrigens: Für eine vegane Version ersetzt du den Honig einfach mit etwas Ahornsirup.

Kennst du schon unseren Koch-Bot? Er hilft dir auf der Suche nach weiteren Rezepten, die du nachkochen kannst. Stelle ihm eine Frage und er versorgt dich mit leckeren Ideen. Zum Koch-Bot Credit: midjourney

Salat ist für dich mehr als eine Beilage? Dann bist du hier genau richtig. Richtig lecker schmecken auch der Spitzkohl-Coleslaw oder der Chicorée-Orangen-Salat. Für eine besonders große Portion Eiweiß lass dir einen Weiße-Bohnen-Thunfisch-Salat schmecken.

Sellerie-Mandarinen-Salat Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 6 Stangen Stangensellerie

4 Mandarinen

1 rote Zwiebel

1 Bund glatte Petersilie

3 EL Olivenöl

1 EL Zitronensaft

1 TL Honig

Salz und Pfeffer

50 g Walnüsse Zubereitung Wasche den Stangensellerie, schneide die holzigen Enden ab und teile sie in kleine Stücke.

Pelle die Mandarinen, entferne eventuell vorhandene Kerne und zerteile sie in die einzelnen Stücke.

Ziehe die Zwiebel ab und schneide sie in Stücke. Wasche die Petersilie und schneide sie klein.

Vermenge in einer Schüssel Sellerie, Mandarinen, Zwiebelstücke und Petersilie miteinander.

Verrühre für das Dressing Olivenöl, Zitronensaft und Honig in einer kleinen Schüssel. Würze mit Salz und Pfeffer. Gieße das Dressing über den Salat und vermenge alles gut miteinander.

Hacke die Nüsse und streue sie vor dem Servieren über den Salat. Dazu schmeckt frisches Brot.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.