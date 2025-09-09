Pfifferlinge essen wie im Restaurant: mit Semmelknödeln und Sahnesoße

Wie isst du am liebsten Pfifferlinge? Jetzt, wo die Saison sich in ihrer Hochphase befindet, müssen noch mal neue Rezeptideen her! Ich koche immer gern Semmelknödel mit Pfifferlingen, serviert in einer cremigen Sahnesoße. Dieses Gericht schmeckt hervorragend und ist einfacher als du vielleicht denkst. Komm mit in die Küche, ich zeige dir das Rezept.

Semmelknödel mit Pfifferlingen und Sahnesoße

Die paar Jahre, die ich in der Gastro tätig war, machten mir bewusst, wie wichtig saisonales Essen doch ist. Zu verschiedenen Jahreszeiten sind verschiedene Produkte in ihrer Hochsaison – Spargel im Frühling, Tomaten im Sommer, Pfifferlinge im Frühherbst. Unsere Gäste konnten den Start der Pfifferling-Saison nicht abwarten. War es dann endlich so weit, machten wir in der Küche kaum noch etwas anderes als pfannenweise Pfifferlinge zu braten. Die Pilze zischten und pfiffen laut in der Pfanne, wir schwitzten, die Gäste waren glücklich. Der Kreislauf der Gastronomie.

Ein ganz besonders beliebtes Gericht, das wir jedes Jahr aufs Neue zubereiteten, waren Semmelknödel mit Pfifferlingen. Aus altbackenem Brot rollten wir Knödel, was das Zeug hielt. Meist als Serviettenknödel, also zu einer Rolle, die wir dann pochierten und in Scheiben schnitten, oftmals aber auch zu klassischen Knödeln.

Semmelknödel sind eine hervorragende Art und Weise, altes Brot loszuwerden und sie lassen sich geschmacklich abwandeln, wie du magst. In diesem Fall kommen einige karamellisierte Zwiebeln und etwas Thymian mit in die Masse, sodass die Klöße ein intensives Aroma bekommen, das den zarten Geschmack der Pfifferlinge perfekt ergänzt. Achte darauf, nicht zu viel Thymian zu verwenden, sonst wird das Ganze etwas zu ätherisch. Dazu dann gebratene Pilze und eine cremige Soße und dein Abendessen ist gesichert! Damit begeisterst du alle, die es probieren.

Semmelknödel mit Pfifferlingen Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Knödel: 1 große Zwiebel

2 EL Butter

250 g altbackenes Brot am besten Weißbrot

150 ml Milch

2 Eier

3 Thymianzweige

Salz und Pfeffer Für die Soße: 1 EL Rapsöl

500 g Pfifferlinge geputzt

50 ml Weißwein

200 ml Sahne

1 TL Stärke

Salz und Pfeffer Zubereitung Schäle die Zwiebel und hacke sie fein. Tipp : Mit einem : Mit einem Zwiebelschneider 🛒 vermeidest du Zwiebelgeruch an den Händen.

Erhitze die Butter in einer Pfanne, gib die Zwiebel dazu und brate sie bei mittlerer Hitze langsam goldbraun, bis sie karamellisiert ist.

Schneide das Brot in kleine Würfel und gib es in eine große Schüssel. Erwärme die Milch leicht und gieße sie über das Brot. Lass alles einige Minuten ziehen, bis die Flüssigkeit aufgesogen ist.

Füge die karamellisierte Zwiebel, die Eier und die Blättchen vom Thymian hinzu. Würze mit Salz und Pfeffer und verknete alles zu einer gleichmäßigen Masse. Forme mit angefeuchteten Händen Knödel.

Koche in einem großen Topf reichlich Salzwasser auf, reduziere die Hitze und lass die Knödel in siedendem Wasser etwa 15 Minuten gar ziehen, bis sie an die Oberfläche steigen.

Erhitze in einer Pfanne das Rapsöl stark. Gib die Pfifferlinge hinein und brate sie bei hoher Hitze scharf an.

Lösch mit Weißwein ab und lass die Flüssigkeit kurz einkochen. Gieße die Sahne dazu und rühre die Soße glatt.

Rühre die Stärke mit etwas kaltem Wasser an, gib sie in die Soße und lass sie unter Rühren kurz aufkochen, bis sie leicht gebunden ist. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Serviere die Semmelknödel mit der Pfifferling-Sahnesoße. Notizen Wenn du magst, kannst du die Knödel vor dem Servieren in etwas Butter anbraten.

