Diese serbische Bohnensuppe vertreibt auch den größten Winterblues

Steckst du tief im Winterblues? Dann ist es Zeit für wärmende Gerichte, die glücklich machen. Suppen und Eintöpfe sind dafür immer hervorragend geeignet. Besonders Pasulj hat es uns dieses Jahr angetan, eine serbische Bohnensuppe mit Huhn. Die besteht aus weißen Bohnen und wird kräftig abgeschmeckt. Unser Fazit: lecker!

Serbische Bohnensuppe mit Huhn: So kochst du Pasulj

Ende Januar ist immer wieder eine Zeit, zu der man am liebsten gar nicht aus dem Fenster schauen möchte. Draußen ist es entweder am Regnen, Schneien oder Schneeregnen und die Temperaturen bewegen sich zwischen kuschligen Minusgraden und seltsam warmen zehn Grad plus. Hell wird es schon seit Wochen nicht mehr. Es ist wahrlich nicht die schönste Zeit im Jahr, da sind sich viele einig. Doch Eines steht im Januar alljährlich an: die Zeit der Gemütlichkeit. Also pack dich ein und koche dir wärmende Gerichte wie diese serbische Bohnensuppe.

Pasulj, wie die serbische Bohnensuppe vor Ort genannt wird, bezeichnet eine Suppe aus weißen Bohnen, Ajvar und Gewürzen. Ajvar ist eine beliebte Würzpaste der Balkanstaaten 🛒 und besteht aus Paprika und Auberginen. Sie schmeckt scharf, rauchig und intensiv und veredelt so ziemlich jedes deftige Gericht. Psst – Ajvar kannst du mit unserem Rezept ganz einfach selbst machen.

Die Zubereitung von Pasulj ist nicht schwer, benötigt aber ein wenig Zeit. Du verwendest nämlich keine vorgekochten Bohnen, sondern getrocknete. Das macht sie verdaulicher und verleiht dem Gericht zusätzlich einen angenehmen Biss. Weiche die Bohnen über Nacht ein und koche sie ein wenig vor. Durch die weiteren Zutaten wie Speck und Hähnchen wird diese serbische Bohnensuppe sämig und geschmacksintensiv. Sie schmeckt so gut, dass sie dir selbst an Tagen, an denen du für nichts und niemanden ein Lächeln übrighast, die Stimmung heben wird.

Mehr deftige Eintöpfe gefällig? Wir haben da was für dich! Viele Kulturen haben ihre eigenen Varianten an deftigen Bohnensuppen. Probiere auch Cassoulet aus Frankreich, Cocido montañés aus Spanien und Fasolada aus Griechenland.

Pasulj: serbische Bohnensuppe mit Huhn Nele 4.59 ( 12 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Einweichzeit 8 Stunden Std. Gesamtzeit 9 Stunden Std. 30 Minuten Min. Portionen 8 Zutaten 1x 2x 3x 500 g weiße Bohnen getrocknet

5 dicke Scheiben Speck durchwachsen

4 Hähnchenschenkel

2 Lorbeerblätter

Salz und Pfeffer

4 EL Öl

4 EL Mehl

1 EL Paprikapulver süß oder scharf

2 EL Ajvar

3 Karotten

2 Stangen Sellerie

3 Kartoffeln

1 Zwiebel

3 Knoblauchzehen Zubereitung Weiche die Bohnen über Nacht in Wasser ein.

Koche die Bohnen mit den Hähnchenschenkeln, den Lorbeerblättern und dem Speck in ausreichend Wasser, bis sie fast gar sind.

Schäle und schneide derweil die Karotten, die Selleriestangen und die Kartoffeln in kleine Stücke. Würfle die Zwiebel und hacke die Knoblauchzehen fein.

Erhitze das Öl in einer Pfanne, gib das Mehl hinzu und rühre, bis eine goldbraune Mehlschwitze entsteht. Streue das Paprikapulver darüber, gib den Ajvar dazu und rühre alles gut um. Nimm die Mehlschwitze vom Herd und stelle sie beiseite.

Füge das Gemüse dem Topf mit den Bohnen und dem Fleisch hinzu. Lass alles köcheln, bis das Gemüse gar ist. Ziehe die Hähnchenschenkel heraus, löse das Fleisch von den Knochen, zerkleinere es und gib es zurück in den Topf.

Rühre die Mehlschwitze in die Suppe ein, lasse sie ein paar Minuten köcheln, damit sie leicht eindickt. Schmecke die Suppe mit Salz, Pfeffer und eventuell etwas zusätzlichem Paprikapulver ab.

