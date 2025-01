Backe die Vanillecreme-Schnitten Krempita mit Blätterteig nach

Die serbische Cremeschnitte Krempita ist ein himmlischer Blätterteigkuchen mit cremiger Füllung. Ähnliche Kuchen finden sich in den Konditoreien in ganz Europa: in Kroatien, Rumänien, der Schweiz. Kein Wunder, denn der knusprige Blätterteig und die cremige Vanillefüllung sind eine unwiderstehliche Kombination. Sie passt wunderbar zur gemütlichen Tasse Kaffee am Nachmittag und schmeckt wunderbar knusprig und cremig.

Cremeschnitte: fix zubereitet dank fertigem Blätterteig

Die Cremeschnitte vereint alles, was wir lieben: knusprigen Blätterteig und eine süße Creme aus Vanille. Wer mag, dekoriert seine Kreation mit allerlei Beeren oder Puderzucker. Wir veredeln die Cremeschnitte mit einer klassischen Glasur und Brom- und Blaubeeren.

Zugegeben, wir halten es bei diesem Rezept bequem und verwenden Blätterteig aus dem Kühlregal. Das ist keine Schande! Nicht immer bleibt die Zeit für aufwändige Kreationen in der heimischen Küche, auch wenn das schön wäre. Und der gekaufte Blätterteig ist gelingsicher und schmeckt, so viel steht fest. Dafür machen wir alles andere selbst: für die leckere Creme verwenden wir sogar eine echte Vanilleschote.

Auch hier kannst du zu Vanilleextrakt greifen, wenn dir das lieber ist. Das Mark einer echten Vanilleschote ist aber unverwechselbar und gibt deiner Cremeschnitte die gewisse Eleganz. Dafür musst du nur das Mark auskratzen und mit Milch im Topf aufkochen.

Dann gibst du schaumig gerührtes Eigelb mit Zucker und Speisestärke dazu und erhitzt alles erneut. Fertig ist die Creme! Anschließend bestreichst du die vorgebackenen Blätterteigstücke mit Johannisbeergelee und gibst die Creme darauf. Den Blätterteigdeckel verzierst du mit einer schönen Glasur und drückst sie abschließend obendrauf. Fertig!

Der Mille feuille gehört ebenfalls zur selben Familie der Blätterteigkuchen und schmeckt ausgezeichnet. Auch die Medovnik, eine russische Honigtorte, wird dir schmecken, wenn du Kuchen mit cremigen Schichten magst. Und die Tausend-Blatt-Torte schmeckt so schön nach Karamell.