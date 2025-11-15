Hähnchen aus dem Airfryer geht immer

Es ist ein langer Tag und dir knurrt der Magen. Jetzt willst du nur eins: etwas Leckeres, das schnell geht – aber bitte nicht wieder wabbelige Tiefkühlpizza mit wässrigem Käse. Viel besser wäre sowas wie Sesam-Hähnchen aus dem Airfyrer. Dank des kleinen Küchenhelfers geht das ganz schnell, versprochen. Also: Kühlschrank auf, Hähnchenkeulen raus, Airfryer an. Während das Gerät leise vor sich hin summt, breitet sich ein herrlicher Duft von knuspriger Haut und geröstetem Sesam in der Küche aus – und du weißt: Das wird gut. Sehr gut.

Knusprig, saftig, einfach genial: Sesam-Hähnchen aus dem Airfryer

Kochen mit dem Airfryer fühlt sich immer ein bisschen wie zaubern an. Wie kann man es sich sonst erklären, dass das Kochergebnis ganz ohne Ölbad so wunderbar knusprig von außen und saftig von innen wird? Da kann nur Magie im Spiel sein! Oder? Oder es ist einfach eine wirklich findige Erfindung, so eine Heißluftfritteuse. Perfekt für schnelle und doch leckere Gerichte wie unser Sesam-Hähnchen aus dem Airfryer.

Dafür brauchst du nicht viele Zutaten. Nur ein paar Hähnchenkeulen oder -schenkel, etwas Sojasoße, Honig, Sesamöl, Knoblauch und natürlich gerösteten Sesam. Verrühre alles bis auf das Huhn zunächst in einer Schüssel zu einer Marinade. Diese ist einfach genial und schmeckt gleichzeitig süß, salzig und ein kleines bisschen nussig. Darin darf das Hähnchen nun ein kurzes Bad nehmen, damit die Aromen richtig tief einziehen. Übrigens: Du kannst dieses marinierte Hähnchen schon am Abend vorher vorbereiten und im Kühlschrank durchziehen lassen – dann geht’s am nächsten Tag noch schneller!

Nach diesem ersten Akt kommt nun der Airfryer auf die Bühne. Schlage ihn mit einem Silikon-Korb aus, mit dem du Abwasch sparst – wenn du magst – dann kommen die Hähnchenteile rein und darf gut eine halbe Stunde brutzeln. Kein Vorheizen des Ofens, kein tropfendes Backblech, kein Stress. Während das Sesam-Hähnchen aus dem Airfryer brutzelt, bleibt die Küche sauber, und du kannst dich zurücklehnen und einfach zusehen, wie die Haut langsam knusprig wird.

Am Ende streust du etwas mehr Sesam darüber, gern auch ein paar Frühlingszwiebeln für den Frischekick und fertig ist dein schneller und leckerer Lunch. Außen goldbraun, innen saftig und einfach köstlich mit einer Schale Reis. So einfach kann ein Mittagessen häufiger ausfallen!

Der Airfryer wollen wir in unseren Küchen nicht mehr missen und wir bereiten einfach alles darin zu. Von schnellem Airfryer-Brot über Kartoffelpuffer aus der Heißluftfritteuse bis hin zu Taco-Sticks aus dem Airfryer, da ist für jeden Geschmack etwas dabei! Neben einem leckeren Essen darf auch Gemütlichkeit am Esstisch nicht fehlen. Zaubere dir mit diesem Teelicht aus Besenheide von Geniale Tricks die richtige Atmosphäre.

Sesam-Hähnchen aus dem Airfryer Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 Knoblauchzehe

2 EL Sojasoße etwa hier 🛒

1 EL Honig

1 EL Sesamöl

1 EL gerösteter Sesam plus mehr für später

Salz und Pfeffer nach Geschmack

4 Hähnchenkeulen oder -schenkel

1 Frühlingszwiebel Zubereitung Presse den Knoblauch. Mische Sojasoße, Honig, Sesamöl , Sesam und Knoblauch in einer Schüssel zu einer Marinade. Würze sie mit etwas Salz und Pfeffer. Lege die Hähnchenteile hinein und wende sie gründlich, bis sie rundum bedeckt sind. Lass sie mindestens 30 Minuten, gern aber auch über Nacht, im Kühlschrank marinieren. Lege die Hähnchenteile in deinen Airfryer-Korb und backe sie bei 180 °C für 25-30 Minuten knusprig. Wende sie nach der Hälfte der Zeit, damit sie gleichmäßig knusprig werden. Wenn die Haut goldbraun und knusprig ist und das Fleisch sich leicht vom Knochen löst, ist das Sesam-Hähnchen fertig. Streue vor dem Servieren gerösteten Sesam und gehackte Frühlingszwiebeln darüber.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.