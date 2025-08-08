Glasnudeln und Zoodles: so kreativ kann Asia-Küche sein

Wenn du mal wieder Lust auf asiatische Küche, aber mit einem kleinen Twist hast, dann koche unbedingt unsere Sesamnudeln mit Zoodles und Spinat nach. Wir kombinieren gleich zwei Arten von Nudeln, nämlich Glasnudeln und Zoodles, die aus Zucchini bestehen. Dazu gesellt sich eine köstliche Soße aus Sojasoße, Sesampaste und Sriracha und frischer Blattspinat, der in Zwiebeln und Knoblauch angebraten wird. Klingt köstlich, oder? In 30 Minuten kannst du dein Essen genießen!

Doppelter Nudelspaß: Sesamnudeln mit Zoodles und Spinat

Mehr Nudeln für alle lautet das Credo bei diesem schnellen Alltagsgericht: Die Glasnudeln sind herrlich leicht, saugen jede Soße auf wie ein Schwamm und sind blitzschnell zubereitet. Mit den Zoodles, also Zucchini-Spaghetti, bekommen sie einen frischen Begleiter, der mit seiner besonderen Form auch noch für einen hübschen grünen Farbtupfer im Gericht sorgt. Ein Spiralschneider hilft bei der Form, aber auch mit einem Gemüseschäler präsentieren sich die Zoodles richtig schick.

Für eine extra Portion Gemüse sorgt Blattspinat. Frisch angebraten, bleibt er wunderbar zart und liefert Vitamine, bei denen sogar Popeye neidisch würde. Die Frühlingszwiebeln bringen dezente Schärfe und knackigen Biss. Und der Knoblauch darf natürlich auch nicht fehlen, um die Sesamnudeln mit Zoodles und Spinat abzurunden.

Doch was wäre all das ohne die richtige Soße? Hier kommt alles zusammen, was die asiatische Küche so unwiderstehlich macht: würzige Sojasoße, säuerlicher Reisessig, aromatisches Sesamöl und cremiges Tahini. Gekrönt wird das Ganze mit der typischen Schärfe von Sriracha. Ingwer und Knoblauch sorgen für den letzten Kick und machen das Ganze zu einem herrlichen Spiel der Aromen.

Die Sesamnudeln mit Zoodles und Spinat sind nicht nur unglaublich lecker, sondern auch die Lösung für alle, die sich nie für eine Sorte Nudeln entscheiden können. Also, schnapp dir eine große Schüssel, mische alles zusammen und genieße diese asiatische Köstlichkeit.

Wir in der Leckerschmecker-Redaktion lieben die asiatische Küche, da sie so vielseitig ist und für alle, egal ob Veggie-Fans, Veganer oder Fleischesser, etwas bietet. Zu unseren Dauerbrennern zählen daher gebratene Nudeln wie vom Asiaten, Sticky Beef Noodles und eine asiatische Zucchini-Champignon-Pfanne. Was ist dein Favorit?

Sesamnudeln mit Zoodles und Spinat Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (z.B. diesen hier 🛒 1 Spiralschneider Zutaten 1x 2x 3x 200 g Glasnudeln

4 Frühlingszwiebeln

4 EL Olivenöl online z.B. hier 🛒

400 g Blattspinat

2 Zucchini

20 g Ingwer

2 Knoblauchzehen

6 EL Sojasoße online z.B. hier 🛒

2 EL Reisessig

2 EL Sesamsöl

2 EL Tahini

2 EL Srirachasoße

4 EL Sesam Zubereitung Koche die Glasnudeln nach Packungsanleitung.

Wasche die Frühlingszwiebeln und schneide sie in feine Ringe.

Erhitze das Olivenöl in einer großen Pfanne und schwitze die Zwiebelringe 1-2 Minuten darin an.

Wasche den Blattspinat, gib ihn in die Pfanne und brate ihn kurz mit an.

Während der Spinat in der Pfanne brutzelt, wasche die Zucchini und schneide sie mit einem Spiralschneider zu Spaghetti. Hast du keinen Spiralschneider, kannst du sie mit einem Gemüseschäler in dünne Streifen schneiden.

Schäle den Ingwer und die Knoblauchzehen und reibe beides fein.

Gib die Hälfte des Knoblauchs zum Spinat in die Pfanne.

Bereite aus dem restlichen Knoblauch, Sojasoße, Ingwer, Essig, Sesamöl, Tahini und Srirachasoße eine glatte Soße zu.

Gib die Glasnudeln, die Zoodles, den Knoblauchspinat und die Soße in eine große Schüssel und vermische alles gut miteinander.

Richte die Sesamnudeln mit Zoodles und Spinat auf Tellern an. Streue noch etwas Sesam darüber und serviere das Gericht.

