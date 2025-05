Träume dich mit einer fluffigen Sfincione ans Mittelmeer

Wenn du ein Pizzafan bist und endlich einmal wieder etwas Neues probieren möchtest, dann ist dieses Rezept perfekt für dich. Hier kommt Streetfood direkt aus Sizilien. Backe dir mit einer Sfincione eine Pizza, wie du sie bisher wahrscheinlich noch nie probiert hast.

Sfincione: fluffige Pizza aus Palermo

Typischerweise gibt es Pizza bei uns oft in runder Form, mit verschiedensten Zutaten als Belag und knusprigem Boden. Die aus Palermo stammende Sfincione unterscheidet sich davon bei genauerem Hinsehen sehr.

Der Name leitet sich vom lateinischen Wort „spongia“ ab, also „Schwamm“. Eine Anspielung auf den dicken, luftigen Teig, der im Vergleich zur neapolitanischen Pizza deutlich höher und weicher ist. Er erinnert fast schon an Focaccia. Außerdem unterscheidet sich die sizilianische Pizza auch beim Belag von „klassischen“ Pizzavarianten.

Im Gegensatz zur Pizza Funghi, Margherita oder Quattro Formaggi wird eine Sfincione nicht mit einem Weich-, sondern einem würzigen Hartkäse belegt. Traditionell wird dazu ein Caciocavallo oder Pecorino genommen. Du kannst aber auch auf anderen Hartkäse zurückgreifen, falls du keinen der beiden finden solltest.

Zu guter Letzt werden noch angeröstete Semmelbrösel auf der Pizza verteilt. Das verleiht ihr eine knusprige Kruste, die im idealen Gegensatz zum weichen, fluffigen Teig steht. Die Soße aus gehackten Tomaten, Zwiebeln, etwas Chili und frischen Kräutern macht geschmacklich natürlich am meisten in diesem Gericht aus. Lass dich nicht von ihrer Einfachheit täuschen, denn sie sorgt mit den aromatischen Zutaten für eine herrliche Balance auf dem weichen Teig. Nach spätestens einer halben Stunde im Ofen kannst du es dir endlich schmecken lassen.

Bei Leckerschmecker findest du traditionelle als auch kreative Pizzarezepte. Probiere als Nächstes doch eine Hüttenkäse-Pizza. Mit geflochtener Pizza zauberst du perfektes Fingerfood. Und ein absoluter Klassiker ist diese Pizza Americana.

Sfincione Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Ruhezeit 3 Stunden Std. 10 Minuten Min. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 5 Minuten Min. Portionen 8 Stücke Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 5 g Hefe

350 ml Wasser

1 TL Zucker

500 g Mehl Type 550

1 TL Salz

50 ml Olivenöl Für den Belag: 1 Bund Oregano

1 Bund Thymian

2-3 rote Zwiebeln

1 Chilischote

etwas neutrales Pflanzenöl

1 Dose gehackte Tomaten 400 g

2 EL Tomatenmark

1 TL Zucker

40 g Semmelbrösel

150 g Hartkäse z.B. Caciocavallo oder Pecorino, gerieben Zubereitung Zerbrösle die Hefe ins Wasser, gib den Zucker hinein und rühre es um, bis sich alles aufgelöst hat. Lass es für 10 Minuten stehen.

Vermenge Mehl und Salz in einer Schüssel. Drücke eine Mulde in die Mitte und gib nach und nach das Wasser hinein. Gib das Olivenöl dazu und verknete alles zu einem glatten Teig.

Bedecke die Schüssel mit einem feuchten Tuch und lass den Teig bei Zimmertemperatur für 2-3 Stunden gehen, bis er sein Volumen verdoppelt hat.

Putze den Oregano und Thymian. Entferne grobe Stiele und hacke beides fein.

Schäle die Zwiebeln und hacke sie in feine Würfel. Halbiere die Chilischote längs, entkerne sie und hacke sie dann fein.

Dünste die Zwiebeln in einer Pfanne 🛒 in ausreichend Öl, bis sie weich sind. Gib die Tomaten und das Tomatenmark dazu und würze es mit den Gewürzen. Lass die Mischung für etwa 10 Minuten köcheln.

Rolle den Teig auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech quadratisch aus. Lass ihn für weitere 15 Minuten gehen.

Röste währenddessen die Semmelbrösel in einer Pfanne mit etwas Öl an.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Bestreiche den Teig mit der Tomatensoße und verteile den geriebenen Käse darüber. Gib zum Schluss die Semmelbrösel auf die Sfincione und backe die Pizza für 25-30 Minuten.

