Sheperd’s Pie mit Blumenkohl-Hack: deftiger Klassiker, leicht gemacht

Seit Generationen sorgt die klassische Shepherd’s Pie für wohlige Gemütlichkeit und satte Familien. Ursprünglich war sie ein Gericht der ländlichen Bevölkerung Großbritanniens und Irlands, um übriggebliebenes Gemüse und Fleisch zu verwerteten. Das waren meist Lammfleisch und Kartoffeln. Eine ziemlich deftige Angelegenheit. Darf’s auch mal fleischfrei sein? Unsere Sheperd’s Pie mit Blumenkohl-Hack ist eine leichte Alternative zum Klassiker, ohne an Geschmack einzubüßen.

Rezept für Sheperd’s Pie mit Blumenkohl-Hack

Der Name Shepherd’s Pie kommt von der Bezeichnung für Schafhirten: shepherds. Schließlich kam in die Pie das, was verfügbar war, und das waren Lammfleisch und Gemüsesorten wie Kartoffeln, Karotten und Erbsen. Klassischerweise wird eine herzhafte Hackfleischschicht mit einer dicken Schicht Kartoffelpüree überzogen, die im Ofen goldbraun gebacken wird.

Doch es muss nicht immer fleischig sein! Auch eingefleischte Fleischfans freuen sich sicher über etwas Abwechslung auf dem Teller. Und lassen sich gern überraschen. Denn unsere Sheperd‘s Pie schmeckt mit Blumenkohl-Hack genauso lecker und deftig, ohne aber schwer im Magen zu liegen. Dafür sorgt eine Menge gesunder und leckerer Zutaten und Gewürze. Das Rezept für Blumenkohl-Hack kannst du auch wunderbar in anderen Gerichten verwenden, um Hackfleisch zu ersetzen.

Blumenkohl-Hack zuzubereiten ist nicht schwer: Befreie den Blumenkohl vom Strunk und häcksele ihn in mithilfe eines Küchengeräts, zum Beispiel einer Moulinette, fein. Röste ihn in einem Topf mit Pflanzenöl und gib dann das Gemüse hinzu: Zwiebeln, Knoblauch, Karotten. Butter, Rotwein und Tomatenmark sorgen für Extra-Geschmack. Fülle alles anschließend mit Gemüsebrühe auf und lass die Mischung eine halbe Stunde köcheln. Schon hast du eine gesunde und leckere Basis für unsere Sheperd’s Pie, doch mit Blumenkohl-Hack schmecken sicher auch viele andere Aufläufe super.

Wenn’s wieder Fleisch sein soll, haben wir eine tolle Sheperd’s Pie mit Bolognese für dich. Oder aber eine Sheperd’s Pie mit Blumenkohl und Hackfleisch, eine super Kombi. Und wie wäre es mit einer besonders herbstlichen Variante: Sheperd’s Pie mit Kürbispüree?