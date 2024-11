Shepherd’s Pie mit Bolognese: Ofen-Klassiker in neuem Gewand

Koche die Kartoffeln in einem großen Topf mit Salzwasser, bis sie weich sind, etwa 15–20 Minuten. Gieße das Wasser ab und lass die Kartoffeln kurz ausdampfen.

Koche die Kartoffeln in einem großen Topf mit Salzwasser, bis sie weich sind, etwa 15–20 Minuten. Gieße das Wasser ab und lass die Kartoffeln kurz ausdampfen.

Während die Kartoffeln kochen, schäle Zwiebel und Knoblauch. Hacke beides in kleine Stücke. Schäle die Karotte und würfle sie. Wasche die Selleriestange und schneide sie in kleine Würfel.

Während die Kartoffeln kochen, schäle Zwiebel und Knoblauch. Hacke beides in kleine Stücke. Schäle die Karotte und würfle sie. Wasche die Selleriestange und schneide sie in kleine Würfel.