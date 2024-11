Herbstküche: Shepherd’s Pie mit Kürbispüree und Hackfleisch

Schäle den Kürbis, halbiere ihn und kratze die Kerne heraus. Schneide das Fruchtfleisch in kleine Würfel.

Schäle den Kürbis, halbiere ihn und kratze die Kerne heraus. Schneide das Fruchtfleisch in kleine Würfel.

Koche die Kürbiswürfel in Salzwasser weich.

Koche die Kürbiswürfel in Salzwasser weich.