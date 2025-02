Streuselkuchen mit Sirup: So backst du amerikanischen Shoofly Pie

Shoofly Pie ist ein amerikanischer Klassiker. Über die Jahre hat sich dieser einfache Kuchen als rustikales, aber unwiderstehlich leckeres Gebäck etabliert. Er besteht aus einer buttrigen Teigkruste, einer klebrigen Melassefüllung und einer großzügigen Schicht Streusel. Klingt gut? Na, dann ran an den Mürbeteig!

Rezept für Shoofly Pie

Shoofly Pie ist seit vielen Jahrzehnten ein Klassiker in den USA. Er soll seinen Ursprung bei den Pennsylvania Dutch haben, also den deutschen Eingewanderten. Im Dialekt der Gruppe heißt der Kuchen übrigens auch Melassichriwwelboi oder Rivelkuche. Letzteres heißt übrigens einfach nur „Streuselkuchen“. Aber warum „Shoofly Pie“? Dazu gibt es mehrere Geschichten. Eine besagt, dass eine Melassenmarke diesen Namen trug. Eine andere, viel Schönere, sagt aus, dass das süße Gebäck die Fliegen anlockte, die dann vertrieben werden mussten. To shoo heißt im Englischen „verscheuchen“.

Melasse ist ein unterschätztes Abfallprodukt der Zuckergewinnung aus Zuckerrüben. Dabei handelt es sich strenggenommen nicht um Zuckerrübensirup. Da Melasse hierzulande allerdings oftmals nur in gut sortierten Bioläden zur Verfügung steht, kannst du sie durch den Sirup ersetzen.

Neben Melasse 🛒 brauchst du für den Shoofly Pie außerdem Mehl, Butter Zucker und ein Ei. Verknete zunächst die Zutaten zu einem Mürbeteig. Während dieser im Kühlschrank etwas fester wird, bereitest du Streusel zu. Für die Füllung musst du nur Melasse oder Sirup mit Natron und heißem Wasser vermischen. Beim Backen verbinden sich die Streusel dann teilweise mit der Melasse und bilden eine leicht knusprige Schicht, während der Kern weich und fast puddingartig bleibt.

So einfach ist es also, einen echten Klassiker aus nur wenigen Zutaten zuzubereiten. Da fahren nicht nur die Fliegen drauf ab, auch deine Lieben und Familie werden sich nur zu gern ein zweites Stück genehmigen.

300 g Weizenmehl

150 g Butter

100 g weißer Zucker

1 Prise Salz

330 g Melasse oder Sirup

3/4 TL Natron

1 Ei Zubereitung Verknete 200 g Weizenmehl, 100 g Butter und 50 g Zucker und eine Prise Salz rasch zu einem Mürbeteig. Rolle dieses zu einer Kugel und lege diese in den Kühlschrank.

Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Rühre währenddessen aus der Melasse, 180 ml heißem Wasser und 1 TL Natron die Füllung an. Schlage dann das Ei unter.

Vermische das restliche Mehl, die Butter und den Zucker zu kleinen Streuseln.

Rolle den Mürbeteig aus und lege eine Tarteform damit aus. Gieße die Melassenmischung hinein und riesele die Streusel darüber.

Schiebe den Pie in den Ofen und backe ihn 15 Minuten bei 200 °C. Reduziere die Temperatur auf 175 °C und backe ihn weitere 30 Minuten.

