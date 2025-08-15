Sizilianische Zitronenmarmelade: purer Genuss

Es gibt kaum eine andere Frucht, die man so sehr mit Italien in Verbindung bringt wie die Zitrone. Die gelbe Frucht mit dem säuerlichen Aroma schmeckt nicht nur in Limonaden, in Eis oder im Kuchen, sondern auch als Marmelade. Wenn du selbst einen Fruchtaufstrich aus Zitronen zubereiten möchtest, dann mache mit uns eine sizilianische Zitronenmarmelade.

Sizilianische Zitronenmarmelade aus nur 2 Zutaten zubereiten

Rezepte für Zitronenmarmelade gibt es viele, aber nur eins für sizilianische Zitronenmarmelade. Für die benötigst du gerade einmal zwei Zutaten: Zitronen und Zucker. Das Besondere: Die Marmelade kommt ganz ohne Gelierzucker aus.

Wasche die Zitronen gründlich, schneide sie in dünne Scheiben, entferne die Kerne und halbiere die Scheiben dann noch einmal. Gib sie in einem Topf und bedecke sie vollständig mit Wasser. Danach stellst du die Zitronen abgedeckt für 24 Stunden an einen kühlen Ort zum Ziehen.

Am nächsten Tag kochst du die Zitronen mit dem Wasser auf und lässt sie 30 Minuten köcheln. Danach fügst du den Zucker hinzu und lässt die Zitronen so lange weiterkochen, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Rühre dabei regelmäßig um, damit nichts anbrennt, und fülle die fertige Marmelade dann in sterile Gläser.

Die Mischung aus süßem Zucker und sauren Zitronen verleiht der Marmelade ein besonders intensives Aroma und schmeckt sowohl auf dem Frühstücksbrötchen als auch als Dip zu Käse oder Fleisch. Wenn sich Freunde spontan zum Essen ankündigen, ist es praktisch, ein paar Gläschen der sizilianischen Zitronenmarmelade im Vorrat zu haben.

