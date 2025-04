Der Sloppy Joe ist ein echter Burger-Traum

Es gibt Burger, die muss man einmal in seinem Leben gegessen haben. Und damit meine ich nicht die üblichen Verdächtigen wie Cheese- oder Chickenburger. Ich spreche von anderen Klassikern, die man nicht unbedingt in den bekannten Fastfood-Ketten bekommt. Ich meine Kreationen wie den Sloppy Joe, den ich selbst zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten gegessen habe.

Rezept für Sloppy Joe: Burger mal anders

Saftig, fleischig, deftig: So kann man den Sloppy Joe wohl am besten beschreiben. Anders als herkömmliche Burger wird diese Variante nicht mit einem Patty belegt, sondern mit einer würzigen Hackfleischsoße. Salat, Tomaten und Co.? Fehlanzeige! Dieser Burger liebt es simpel und konzentriert sich auf die wesentlichen Dinge. Nur ein bisschen gewürfelte Paprika darf sich in die Soße schummeln.

Dafür darf die Soße aber auch so richtig glänzen und wird nicht nur mit Worcestershire-Soße aufgepeppt, sondern auch mit Gewürzen wie Cayennepfeffer und Paprika sowie etwas braunem Zucker verfeinert.

Aber woher kommt der Sloppy Joe, dessen Name übersetzt so viel bedeutet so viel wie „schlampiger Joe“? So ganz genau weiß man das nicht, über die Entstehung des amerikanischen Burgerklassikers ranken sich gleich mehrere Mythen. Eine Theorie besagt, ein kubanischer Barbetreiber mit Namen José „Sloppy Joe“ Abeal y Otero kreierte ein einfaches Sandwich mit Hackfleisch in Tomatensoße. Ein berühmter Stammgast der Bar in Havana war Ernest Hemingway, der wiederum den Besitzer eines Lokals in Florida überredet haben soll, seine Bar in Sloppy Joe’s umzubenennen.

Andere Vermutungen legen nahe, der Burger sei auf Basis von sogenannten „loose meat“-Burgern und -Sandwiches, die in den 1950er Jahren beliebt waren, entstanden. Ein Koch des Restaurants Floyd Angell’s in Iowa soll das „lose Fleisch“ irgendwann mit Tomatensoße vermengt haben. Sein Vorname: Joe.

Ganz egal, welche der zahlreichen Theorien stimmt: Einen Sloppy Joe sollte man einmal probiert haben. Die Zubereitung ist kinderleicht, das Erlebnis, diesen Burger anschließend zu verputzen, ein kleines Abenteuer. Also: Lass es dir schmecken!

Sloppy Joe Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 Paprika

400 g passierte Tomaten

2 EL Rotweinessig

1 EL Worcestershire-Soße online zum Beispiel hier 🛒

1 EL brauner Zucker

1/2 EL Senf

1 Prise Paprikapulver

1 Prise Cayennepfeffer

Öl zum Braten

200 g Hackfleisch

3 EL Tomatenmark

Salz und Pfeffer

4 Brioche-Burgerbrötchen Zubereitung Ziehe die Zwiebel und den Knoblauch ab und hacke beides fein. Wasche die Paprika, entkerne sie und schneide sie in feine Würfel.

Verrühre die passierten Tomaten mit dem Essig, der Worcestershire-Soße, Zucker und Senf und würze mit Paprikapulver und Cayennepfeffer sowie Salz und Pfeffer.

Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und brate das Hackfleisch krümelig an.

Gib Tomatenmark, Zwiebel und Knoblauch sowie Paprika dazu und schwitze alles mir an. Würze mit Salz und Pfeffer.

Gieße die passierten Tomaten dazu und lass die Soße 15 Minuten sanft köcheln. Schmecke sie nochmals ab.

Röste die Burgerbrötchen in einer Pfanne an. Belege sie mit der Soße und serviere die Burger sofort.

