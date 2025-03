Smashed Egg Sandwich: leckere Idee für den Oster-Brunch

Das schönste an Ostern ist nicht die Eiersuche, sondern der gemeinsame Brunch mit dem Liebsten, bei dem man stundenlang in gemütlicher Runde beisammensitzt, sich über den neuesten Klatsch und Tratsch austauscht und dabei anständig allerhand leckere Köstlichkeiten schnabuliert. Apropos, hast du schon Ideen, was bei dir an Ostern alles auf dem Frühstückstisch stehen soll? Wir finden, ein Smashed Egg Sandwich sollte auf keinen Fall fehlen.

So machst du das perfekte Smashed Egg Sandwich

Von Smashed Burger oder Smashed Potatoes hast du sicher schon einmal was gehört. Aber Smashed Eggs? Aktuell ist es ja im Trend, Lebensmittel zu zerstampfen und sie dann auf Brötchenhälften oder in Salate zu packen. Und was für Kartoffeln, Fleisch oder Gemüse funktioniert, das klappt auch bei Eiern. Auch wenn Eier zum Frühstück – in welcher Form auch immer – stets eine gute Idee sind, so sind die Smashed Eggs besonders zu Ostern eine tolle Frühstücksidee.

Die Basis für die Smashed Egg Sandwiches ist ein gutes Brot. Das Frühstücksgericht schmeckt mit jedem Brot gut, besonders aber mit Toast oder einer Scheibe Sauerteigbrot. Das wird getoastet 🛒 oder in einer Pfanne ohne Öl knusprig angeröstet. Währenddessen kochst du die Eier wachsweich und schneidest die Radieschen zu feinen Würfeln. Dann bestreichst du die Brotscheiben mit Frischkäse zerdrückst ein abgepelltes Ei so darauf, dass es noch stückig ist und das Eigelb verläuft. Streue die Radieschen und Schnittlauch obendrauf und würze kräftig mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer.

Das Smashed Egg Sandwich bringt nicht nur Abwechslung auf deinen Oster-Frühstückstisch, sondern kann auch ganz nach Lust und Laune deinem Geschmack angepasst werden, angefangen bei der Brotsorte über das Topping, bis hin zum Belag. Probiere statt Frischkäse doch mal eine Avocadocreme oder eine leichte Mayonnaise. Auch diese Varianten passen gut zum Geschmack des Eis. Oder wie wäre es mit einer Scheibe Räucherlachs als zusätzliche Geschmackskomponente? Anstelle der Radieschen schmecken auch kleinegeschnittene eingelegte Gurken und frischer Dill. Wie du siehst, die Möglichkeiten sind endlos.

Ostern steht vor der Tür und mit dem Fest haben leckere Brunch-Rezepte wieder ihren großen Auftritt. Auf dem österlichen Büffet sollten zum Beispiel diese Eierlikör-Waffeln, eine spanische Fleischpastete oder ein leckerer Karotten-Nuss-Aufstrich nicht fehlen.

Smashed Egg Sandwich Judith 3.20 ( 5 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 Eier Größe M

5 Radieschen

1 EL Schnittlauch gehackt

2 Scheiben Brot Toast oder Sauerteig

100 g Frischkäse

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer frisch gemahlen

1 TL Olivenöl Zubereitung Bringe einen Topf mit Wasser zum Kochen und gare die Eier darin für 7 Minuten für ein wachsweiches Inneres. Schrecke sie danach unter kaltem Wasser ab und pelle sie.

Wasche die Radieschen und schneide sie in feine Würfel. Wasche den Schnittlauch und hacke ihn fein.

Röste in der Zwischenzeit die Brotscheiben in einem Toaster goldbraun und knusprig.

Bestreiche die gerösteten Toastscheiben großzügig mit Frischkäse.

Lege je ein Ei auf die Brotscheiben und zerdrücke sie, sodass sie noch etwas stückig bleiben. Verteile das Ei gleichmäßig auf dem Brot. Streue die kleinen Radieschenwürfel und den Schnittlauch über die zerdrückten Eier und würze anschließend alles mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer.

