Wärmendes Ofengericht für kühlere Tage: Smashed Potatoes mit karamellisierten Champignons

So langsam steht uns wieder der Sinn nach deftig-herzhaften Ofengerichten. Da auch die Pilzsaison längst begonnen hat, kombinieren wir einfach Kartoffeln mit Pilzen und machen daraus die beliebten Smashed Potatoes mit karamellisierten Champignons.

Rezept für Smashed Potatoes mit karamellisierten Champignons

Erinnerst du dich noch an den Trend der Smashed Potatoes, bei dem Kartoffeln einfach platt gedrückt und dann gebacken mit leckeren Toppings serviert wurden? Den holen wir für unser heutiges Gericht einfach zurück auf die Bildfläche und verwandeln ihn gleichzeitig in ein spätsommerliches Genuss-Highlight. Wir servieren die zerdrückten Kartoffeln knusprig gebacken mit einer Haube aus karamellisierten Champignons. Das ist Gönnung pur. Wie es gemacht wird, verraten wir dir hier.

Zunächst einmal brauchst du Kartoffeln. Da sie in der Zubereitung auch am längsten brauchen, starten wir mit ihnen und kochen sie mit Schale in einem Topf mit Salz vor.

In der Zwischenzeit wird der Ofen vorgeheizt sowie ein Blech mit Backpapier ausgelegt. Sind die Kartoffeln gar und abgegossen, legst du sie auf das Blech und zerdrückst sie mit einem Glasboden oder Kartoffelstampfer. Bepinsle sie mit geschmolzener Butter, würze sie mit Salz sowie Pfeffer und backe sie anschließend im Ofen knusprig.

Während die Kartoffeln also im Ofen garen, schneidest du die Pilze in Scheiben, hackst Knoblauch und schneidest eine Zwiebel in Streifen. Ach ja, Rosmarin und Oregano werden ebenfalls möglichst fein geschnitten.

Brate die Zwiebel in Butter glasig an. Gib Knoblauch sowie die Pilze dazu und brutzle alles weiter, bis die Pilze eine goldbraune Farbe haben. Danach löschst du mit Balsamico ab und gibst die Kräuter dazu. Noch etwas Sahne einrühren. Sind die Kartoffeln fertig, verteilst du auf jede etwas von der Pilzmischung und kannst es dir schmecken lassen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Noch mehr Smashed Potatoes-Rezepte gefällig? Lass dir auch mal diese Variante der Smashed Potatoes mit Bouletten oder einen Smashed-Potatoe-Salat schmecken. Auch Smashed-Potatoe-Muffins sind lecker.

Smashed Potatoes mit karamellisierten Champignons Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 800 g mittelgroße Kartoffeln

Salz nach Geschmack

4 EL Butter

Pfeffer nach Geschmack

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

250 g Champignons

1 TL frischer Rosmarin

1 TL frischer Oregano

2 EL Balsamico-Essig

2 EL Schlagsahne Zubereitung Koche die Kartoffeln mit Schale in einem Topf mit reichlich Salzwasser ca. 15 – 20 Minuten gar. Lass sie nach dem Kochen kurz ausdampfen.

Heize den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Lege die Kartoffeln auf das Backblech und drücke sie mit einem Glas oder Kartoffelstampfer 🛒 leicht flach.

Schmilz 2 EL der Butter in einen Topf und bestreiche die zerdrückten Kartoffeln damit. Würze sie mit Salz und Pfeffer und backe sie ca. 25 – 30 Minuten, bis sie goldbraun und knusprig sind.

Ziehe währenddessen Zwiebel und Knoblauch ab. Schneide die Zwiebel in feine Streifen und hacke den Knoblauch. Putze die Champignons und schneide sie in Scheiben. Wasche die Kräuter und schneide sie fein.

Erhitze die restliche Butter (2 EL) in einer Pfanne. Dünste die Zwiebeln bei mittlerer Hitze glasig an.

Gib Knoblauch und Champignons dazu und brate alles an, bis die Pilze leicht gebräunt sind.

Lösche alles mit Lösche mit Balsamico-Essig ab und füge Rosmarin sowie Oregano hinzu. Lass alles leicht köcheln, bis die Mischung karamellisiert. Gib die Sahne dazu und koche sie mit ein.

Hole die Kartoffeln aus dem Ofen, belege sie mit der Champignon-Mischung und serviere sie warm.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.