Smoothie-Torte zum Frühstück: dein neuer Favorit am Morgen

Diese fruchtige Smoothie-Torte ist der perfekte Start in den Tag. Zugegeben, wirklich gesund ist sie nicht, dafür aber umso leckerer. Man sollte sich zwischendurch schließlich auch mal etwas gönnen. Du bereitest diesen No-Bake-Kuchen am Vorabend zu und genießt ihn am nächsten Morgen direkt aus dem Kühlschrank.

No-Bake-Smoothie-Torte zum Frühstück: einfaches Rezept

Iss mehr Kuchen zum Frühstück! Dieser Aufforderung komme ich nur zu gern nach. Wenn es dann auch noch so fruchtig-lecker ist wie diese Smoothie-Torte, kann ich es kaum erwarten den Frühstückstisch zu decken.

Der Boden der Torte besteht aus zerbröselten Keksen und geschmolzener Butter oder Margarine. Darauf wird eine Creme aus Frischkäse, Quark und Sahne verteilt. Getoppt wird die Torte mit einem Smoothie-Pfirsich-Püree und frischen Früchten.

Passe die Smoothie-Torte einfach deinem Geschmack an. Anstelle von Pfirsichen kannst du auch Mangos oder Beeren für den Fruchtspiegel verwenden. Und auch bei der Fruchtdeko bist du ganz frei und kannst den Kuchen mit allem toppen, was dir schmeckt.

Bereite die Torten am besten am Abend vorher zu, denn sie muss mindestens sechs Stunden im Kühlschrank durchkühlen. Im Sommer kannst du frische Früchte verwenden, in den kühleren Monaten kannst du auf Tiefkühlware oder Obst in Dosen zurückgreifen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Ich serviere sie am liebsten, wenn es draußen schon morgens tropisch warm ist, mit einem leckeren Eiskaffee. Sie schmeckt aber auch wunderbar zum Nachmittagskaffee.

Tropisch-lecker schmecken auch die Mango-Kokos-Overnight-Oats zum Frühstück. Oder probiere die weichen Quarkschnitten und einen Schoko-Bananen-Auflauf zum Frühstück.

Smoothie-Torte ohne Backen Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Kühlzeit 6 Stunden Std. Portionen 12 Stücke Kochutensilien (Ø 24 cm, online z.B. hier 🛒 1 Springform Zutaten 1x 2x 3x 200 g Vollkornkekse

150 g Butter oder Margarine

17 Blatt Gelatine

600 g Frischkäse

450 g Speisequark Magerstufe

130 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

300 g Schlagsahne

480 g Pfirsiche

250 ml gelber Smoothie

Minzblätter

1 Handvoll frische Früchte Zubereitung Zerbrösle die Kekse in einem Gefrierbeutel.

Zerlasse die Butter oder Margarine in einem Topf oder in der Mikrowelle und verrühre beides miteinander.

Lege eine Springform mit Backpapier aus und verteile die Keks-Butter-Mischung auf dem Boden und drücke sie fest. Stelle die Form danach für 10 Minuten in den Kühlschrank.

Weiche 8 Blätter Gelatine in kaltem Wasser ein.

Verrühre Frischkäse, Quark, Zucker, Vanillezucker und 100 g Sahne miteinander.

Drücke die Gelatine leicht aus und schmilz die in einem Topf auf niedriger Stufe. Sie sollte nicht kochen. Rühre sie später unter die Frischkäse-Quark-Creme.

Schlage die übrige Sahne steif und rühre sie ebenfalls unter die Creme.

Verteile sie danach auf dem Boden und stelle die Torte mindestens 3 Stunden kalt.

Wasche die Pfirsiche und schneide sie grob. Püriere sie mit dem Smoothie.

Weiche die restliche Gelatine in kaltem Wasser ein. Drücke sie danach aus und schmelze sie in einem Topf. Rühre sie unter das Püree.

Gieße den Fruchtspiegel auf die Torte und stelle sie für mindestens 3 weitere Stunden, am besten über Nacht, kalt.

Schneide die Früchte gegebenenfalls in Stücke und verteile sie auf der Smoothie-Torte.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.