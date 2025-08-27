Snickers-Kühlschranktorte: die coolste Torte des Sommers

Auch wenn die Temperaturen wieder etwas angenehmer geworden sind, essen wir aktuell am liebsten Kuchen und Torten, die ohne Backen auskommen. So wie die Snickers-Kühlschranktorte! Sie ist der perfekte Begleiter für warme Tage – cremig und nussig, ohne dass du den Ofen anschmeißen musst. Statt mit einem schweren Teig punktet die Snickers-Kühlschranktorte mit einem knusprigen Keksboden, einer fluffigen Frischkäsecreme und knusprig-salzigen Erdnüssen. Nicht nur für Snickers-Fans ein süßer Genuss!

Snickers-Kühlschranktorte: so einfach, so gut

Die Zubereitung der Snickers-Kühlschranktorte ist kinderleicht! Zuerst zerbröselst du Haferkekse, mischst sie mit geschmolzener Butter und drückst die Masse in eine Springform – das wird der knusprige Boden. Dann schneidest du Snickers-Riegel in kleine Stücke und rührst die Creme an. Dafür vermischst du Frischkäse, Naturjoghurt, Puderzucker, eine Prise Salz, Erdnussmus und Bourbon-Vanille zu einer glatten Masse. Sahnesteif sorgt dafür, dass die Creme schön fest bleibt. Zum Schluss hebst du vorsichtig die Snickers-Stückchen unter.

Die Creme kommt dann auf den gekühlten Boden und wird glatt gestrichen. Jetzt heißt es ein bisschen Geduld, denn die Torte muss mindestens vier Stunden im Kühlschrank durchziehen, damit sie richtig fest wird. Kurz vor dem Servieren streust du geröstete und gesalzene Erdnüsse darüber, damit das berühmte Snickers-Feeling komplett ist.

Der berühmte Riegel wurde 1930 in den USA von der Mars-Familie erfunden, benannt nach ihrem Lieblingspferd. Schon damals war das Motto: „Du bist nicht du, wenn du hungrig bist!“ Der Mix aus schokoladiger Süße, knackigen Erdnüssen und softem Karamell hat Snickers zu einem echten Kultriegel gemacht.

Anstatt nur den Riegel aus der Packung zu naschen, hebt die Snickers-Kühlschranktorte den Klassiker auf ein neues Level. Super für Gartenpartys, den nächsten Geburtstag oder einfach als Highlight zum Nachmittagskaffee.

Hat dich der Schokoladen-Hunger jetzt so richtig gepackt? Dann haben wir noch mehr köstliche Torten mit deinen Lieblings-Riegeln für dich. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Twix-Cheesecake oder einer Snickers-Torte mit Biskuitboden? Genau das Richtige für Daim-Fans ist die Daim-Torte. Also schnapp dir deine Schoko-Riegel, wir backen damit eine leckere Torte!

Snickers-Kühlschranktorte Vanessa 4 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Kühlzeit 4 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 45 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien (26 cm Durchmesser, z.B. diese hier 🛒 mit Transporthaube) 1 Springform Zutaten 1x 2x 3x 200 g Haferkekse

100 g Butter

2 Snickers-Riegel à 40 g

500 g Frischkäse

300 g Naturjoghurt

2 EL Erdnussmus online z.B. hier 🛒

1 Msp. Bourbon-Vanille

100 g Puderzucker

1 Pck. Sahnesteif

1 Prise Salz

100 g Erdnüsse geröstet und gesalzen Zubereitung Zerkleinere die Haferkekse fein, am besten in einem Mixer oder indem du sie in einen Gefrierbeutel gibst und mit einer Teigrolle zerkleinerst. Schmilz die Butter in einem kleinen Topf bei niedriger Hitze und vermisch sie anschließend gründlich mit den zerbröselten Keksen.

Drücke die Masse gleichmäßig in eine Springform, sodass ein kompakter Boden entsteht.

Schneide die Snickers-Riegel in kleine Würfel.

Verrühre in einer großen Schüssel Frischkäse, Naturjoghurt, Erdnussmus, Bourbon-Vanille, Puderzucker, Sahnesteif und die Prise Salz zu einer glatten Creme. Hebe die Snickers-Würfel vorsichtig unter die Creme.

Verteile die Frischkäse-Snickers-Creme gleichmäßig auf dem Keksboden und streiche die Oberfläche glatt. Stell die Torte für mindestens 4 Stunden, besser über Nacht, in den Kühlschrank, damit sie richtig durchziehen und fest werden kann.

Hacke danach die gerösteten und gesalzenen Erdnüsse grob und streu sie kurz vor dem Servieren auf die Torte. Du kannst sie optional noch mit ein paar weiteren Snickers-Stückchen oder etwas Schokosoße garnieren. Die Torte schmeckt am besten, wenn sie gut gekühlt serviert wird!

