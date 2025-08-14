Darum trinken wir am 14. August eine Sommerschorle mit Rosé

Roséwein, das sommerliche Highlight in jedem Glas! Wie könnte man diesen frischen, fruchtigen Wein besser feiern als mit einer spritzigen Sommerschorle mit Rosé? Passenderweise gibt es tatsächlich einen Tag, der dem beliebten Tropfen gewidmet ist: Der internationale Tag des Rosé findet jedes Jahr am 14. August statt. Markiere dir das Datum rosa-rot im Kalender und lass uns ein sommerliches, erfrischendes Getränk für einen lauen Sommerabend zaubern!

Schnelles Rezept für spritzige Sommerschorle mit Rosé

Was macht Rosé eigentlich so besonders? Anders als viele denken, ist Rosé keine Mischung aus Weiß- und Rotwein. Stattdessen wird er durch einen speziellen Herstellungsprozess erzeugt. Bei der so genannten kontrollierten Mazeration bleiben die Schalen roter Trauben für kurze Zeit in Most. Denn beim Mazerieren werden Lebensmittel in Flüssigkeiten getränkt oder eingeweicht, um sie haltbar zu machen oder ein feines Aroma zu gewinnen.

Im Falle des Roséweins geht es um Zweiteres. Außerdem werden genug Farbpigmente extrahiert, um dem Wein seine charakteristische Farbe zu verleihen. Dabei behält er die Leichtigkeit eines Weißweins, kombiniert mit den fruchtigen Aromen eines Rotweins. Rosé steht tatsächlich in einer jahrhundertealten Weintradition und Frankreich, dort vor allem die Provence, gilt als seine Hochburg. Doch auch Winzer in Deutschland, Italien, Portugal und Spanien erzeugen mittlerweile hervorragende Rosés.

Die Sommerschorle mit Rosé ist die royale Krönung eines heißen Sommertages. Der Wein bringt die fruchtigen Aromen mit, Tonic Water sorgt für das prickelnde Extra und mit Limette und Minze erhält der Drink eine frische, leicht fruchtige Note. Dazu eine Handvoll Crushed Ice und dein Getränk ist bereit, dich in den Sonnenuntergang zu begleiten.

Am 14. August feiern wir nicht einfach nur einen Wein. Wir feiern die Leichtigkeit des Sommers und die Freude in ihrer schönsten Form. Schnapp dir also ein Glas, mix dir eine Sommerschorle mit Rosé und stoße auf diesen wunderbaren Tag an. Prost auf den Rosé, den Sommer und viele unvergessliche Sommermomente!

Sommerschorle mit Rosé Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien (z.B. diese hier 🛒 im praktischen 6er-Set) 2 hübsche Gläser Zutaten 1x 2x 3x 2 Bio-Limetten

1 Handvoll Minze

Crushed Ice

300 ml Roséwein online z.B. hier 🛒

240 ml Tonic Water Zubereitung Wasche 1 Limette und schneide sie in dünne Scheiben. Halbiere die andere Limette und presse sie aus. Wasche die Minze, schüttle sie trocken und zupfe die Blätter ab.

Nimm zwei Gläser und gib ordentlich Crushed Ice hinein. Füge je ein paar Limettenscheiben und ein paar Minzblätter dazu.

Verteile den Rosé-Wein gleichmäßig auf die beiden Gläser. Gieße anschließend den frisch gepressten Limettensaft hinzu und fülle mit Tonic Water auf.

Mix die Sommerschorle mit Rosé gut um und garniere sie mit einem Zweig Minze. Optional kannst du noch eine Limettenscheibe an den Glasrand stecken.

