Knoblauch, Zaziki und Co.: 5 leckere Soßen für Raclette und Fondue

In der Nacht der Nächte, an Silvester, dürfen Raclette und Fondue nicht fehlen. Lecker überbackene Pfännchen und bunte Spieß vom Fondue schmecken mit köstlichen Soßen und Dips erst so richtig gut. Wir stellen dir unsere fünf ultimativen Lieblinge vor.

Zutaten für Knoblauchsoße fürs Raclette:

60 g Joghurt

40 g Schmand oder Quark

30 g Frischkäse

1/2 TL Öl

2 Knoblauchzehen, klein gehackt

Salz

Peffer

Rühre in einer Schüssel alle Zutaten zu einer glatten Creme zusammen. Wenn dir die Creme zu dick erscheint, kannst du sie mit etwas Milch verdünnen. Gib nun für die Knoblauchsoße die klein gehackten Knoblauchzehen dazu. Vermenge alles erneut und schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Zutaten für eine Soße nach Zaziki-Art:

60 g Joghurt

40 g Schmand

30 g Frischkäse

1/2 TL Öl

½ Gurke, klein gehobelt

1 Knoblauchzehe, klein gehackt

2 EL TK-Dill

Salz

Pfeffer

etwas Zitronensaft

Rühre Joghurt, Schmand, Frischkäse, Öl und klein gehobelte Gurke zu einer glatten Creme zusammen. Gib anschließend die klein gehackte Knoblauchzehe sowie den Dill dazu. Vermenge alles erneut und schmecke mit Salz, Pfeffer und etwas Zitronensaft ab.

Zutaten für Honig-Senf-Soße:

60 g Joghurt

40 g Quark

30 g Frischkäse

1/2 TL Öl

1/2 TL Senf

1/2 TL Honig

Salz

Pfeffer

Rühr alle Zutaten bis auf Senf, Honig und die Gewürze zu einer glatten Creme zusammen. Wenn dir die Creme zu dick erscheint, kannst du sie mit etwas Milch verdünnen. Gib nun Senf und Honig nacheinander dazu. Vermenge alles erneut und schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Zutaten für Feta-Ajvar-Dip:

90 g Feta

50 g Joghurt

80 g Frischkäse

100 g Ajvar

Salz

Pfeffer

Paprikapulver

Chiliflocken

Hole den Feta aus der Verpackung und zerkleinere ihn mit einer Gabel oder den Händen. Vermische ihn mit Joghurt und Frischkäse. Gib den Ajvar zum Dip – ob mild oder scharf, bestimmst du. Verrühre erneut und schmecke den Dip mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Chiliflocken ab.

Zutaten für Dattel-Curry-Dip:

30 g Cashewkerne

80 g getrocknete Datteln ohne Stein

125 g Frischkäse

25 ml Milch

1/2 TL Senf

1/2 TL Curry

Salz

Pfeffer

Röste die Cashewkerne 3 Minuten in einer Pfanne ohne Fett. Hacke in der Zwischenzeit die Datteln fein. Püriere Frischkäse, Milch, Senf, Curry und Datteln fein. Schmecke mit Salz, Pfeffer und Curry ab. Richte den Dattel-Curry-Dip in einem Schälchen an und streue ein paar gehackte Cashewkerne darüber.

Die feinen Soßen und vielfältigen Dips passen hervorragend zu unseren Raclette- und Fondue-Ideen: