Spätzle Carbonara kombinieren das Beste aus zwei Welten

Heute kommen zwei echte Klassiker zusammen auf den Teller, die eigentlich aus zwei verschiedenen Küchen stammen. Wir servieren Spätzle Carbonara und kombinieren dafür schwäbische Knöpfle mit einem kulinarischen Liebling aus Italien. Wie das schmeckt? Finde es heraus und koche unser Rezept gleich nach!

Rezept für Spätzle Carbonara: Willkommen in der Fusionsküche

Spätzle oder auch Knöpfle kennt man aus der schwäbischen Küche. Sie werden entweder als Beilage oder Hauptgericht serviert, gern isst man dazu beispielsweise Gulasch oder serviert sie mit einer ordentlichen Portion Käse und Schmelzzwiebeln. Mittlerweile sind sie sogar als Streetfood bekannt und werden in sogenannten Food Trucks auf Festivals, Straßenfesten und Jahrmärkten verkauft.

Und was zeichnet eine italienische Carbonara aus? Ganz wichtig: Sie wird im Original nicht mit Sahne gekocht, auch wenn man sie so häufig sogar auf Speisekarten in Restaurants findet. In eine echte Carbonara-Soße gehören lediglich frische Eigelbe, Hartkäse wie Parmesan, Speck wie Guanciale und Pfeffer, gegebenenfalls noch ein wenig Kochwasser.

Heute vereinen wir also diese zwei Lieblinge und kochen Spätzle Carbonara. Wie du nun sicher schon gemerkt hast, brauchen wir dazu nur wenige Zutaten. Wir verwenden fertige Spätzle aus dem Kühlregal im Supermarkt, denn wir lieben schnelle Gerichte. Vor allem nach einem langen Tag haben auch wir manchmal keine Lust mehr, noch lange in der Küche zu stehen.

Bleibt mehr Zeit, kann man die Spätzle aber auch selbst machen. Dafür wird häufig ein sogenannter Spätzlehobel 🛒 verwendet, mit dem man den Teig in das kochende Wasser schaben kann. Während die Spätzle kochen, braten wir Speck in einer Pfanne an und verrühren Parmesan und Eigelb miteinander. Nachdem wir die Spätzle abgegossen haben, geben wir sie zum Speck in die Pfanne und braten sie noch kurz mit. Dann ziehen wir die Pfanne vom Herd und verrühren den Inhalt mit der Ei-Käse-Masse. Fertig!

Haben dir die Spätzle Carbonara geschmeckt, probiere als Nächstes diese schnelle Spätzle-Hack-Pfanne mit Lauch und Käse oder einen Rosenkohl-Spätzle-Auflauf. Unsere veganen Käsespätzle mit Röstzwiebeln sind ideal für Veggie-Fans.

Spätzle Carbonara Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 600 g Spätzle aus dem Kühlregal

Salz

300 g Speck durchwachsen, alternativ Schinkenwürfel

100 g Parmesan

6 Eigelb sehr frisch, zimmerwarm

Pfeffer Zubereitung Koche die Spätzle wie auf der Verpackung beschrieben in Salzwasser gar.

Schneide derweil den Speck klein und brate ihn in einer Pfanne an.

Reibe in der Zwischenzeit den Parmesan und verrühre ihn mit den Eigelben.

Gieße die Spätzle ab und fange etwas Kochwasser auf. Hebe die Spätzle unter den Speck und brate sie kurz mit.

Ziehe die Pfanne vom Herd und hebe die Ei-Käse-Masse unter. Gib nach Bedarf noch etwas Kochwasser dazu und serviere sofort.

