Spätzle-Pfifferling-Pfanne: schnelles und unkompliziertes Gericht

Die Pfifferlingsaison hat begonnen. Hast du schon die ersten Exemplare auf dem Wochenmarkt oder im Supermarkt entdeckt? Als ich neulich auf dem Wochenmarkt war, leuchteten die gelben Pilze in der Sonne besonders intensiv, weshalb ich gleich ein paar mitnehmen musste. Daraus wurde zu Hause dann eine rustikale Spätzle-Pfifferling-Pfanne.

Rezept für Spätzle-Pfifferling-Pfanne

Pfifferlinge gehören eindeutig zu meinen Lieblingspilzen und die Saison, in der es sie zu kaufen gibt, koste ich jedes Jahr voll aus. Es gibt auch einfach zu viele leckere Rezepte mit den Waldpilzen, deren Aroma intensiv und würzig schmeckt. Besonders gern mag ich sie mit Nudeln aller Art zum Beispiel in einer cremigen Soße oder in einem Nudelauflauf mit ordentlich Käse. Zu meinen Pfifferlings-Lieblingsrezepten gehört aber auch eine unkomplizierte Spätzle-Pfifferling-Pfanne. Die ist nämlich im Handumdrehen zubereitet.

Für die brauchst du nur frische Pfifferlinge, Spätzle, Zwiebel, Knoblauch, Butter und Sahne sowie Petersilie und ein paar Gewürze. Isst du keine Butter, kannst du sie einfach durch ein gutes Öl ersetzen. Spätzle kannst du einfach aus dem Kühlregal im Supermarkt verwenden. So musst du sie nicht selber machen und das Gericht ist schneller fertig.

Für die Zubereitung brätst du einfach die Pilze mit Zwiebel und Knoblauch in einer Pfanne an. Dann gibst du die frischen Spätzle mit dazu, gießt die Sahne hinzu und würzt mit salz, Pfeffer und etwas Zitronensaft für eine frische Note. Zum Schluss rührst du noch gehackte Petersilie unter und schon ist die Spätzle-Pfifferling-Pfanne fertig. Das war doch wunderbar unkompliziert, oder?

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wer von Pfifferlingen einfach nicht genug bekommen kann und noch das eine oder andere Gericht ausprobieren möchte, sollte sich ranhalten. Ende Oktober verabschieden sich die Waldpilze vorerst. Probiere doch mal ein Hähnchengeschnetzeltes mit Pfifferlingen oder ein rustikales Pfifferlingsgulasch mit Knödeln. In einem Nudelauflauf mit Pfifferlingen schmecken die Pilze ebenfalls köstlich.