Rustikales Ofengericht mit viel Käse: Spätzle-Pilz-Auflauf

Manche Gerichte sind mehr als nur Nahrung, sie sind wahre Seelenwärmer. Wie eine warme Umarmung auf deinem Teller. Dieser Spätzle-Pilz-Auflauf ist so eines. Er ist herzhaft, wärmend und sättigend zugleich. Noch dazu schmeckt er einfach großartig. Wie du ihn fix zu Hause nachkochen kannst, erfährst du bei uns.

Spätzle-Pilz-Auflauf: herzhaft, cremig, einfach lecker

Spätzle sind ein schwäbisches Urgestein. Die Tradition der geschabten Teigware lässt sich bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgen. Genauer gesagt ins Jahr 1725, in dem der Arts Rosinus Lentilius Spätzle, damals noch als „Knöpflein“ oder „Spazen“ bezeichnet, unter dem Oberbegriff „alles, was aus Mehl zubereitet wird“ zusammenfasste. Die Zubereitung der Nudeln ist ein Handwerk für sich – der Teig muss geschlagen werden, bis er Blasen wirft und wird klassisch von Hand mit einem Brett und einem Schaber in kochendes Wasser geschabt. Selbstgemachte Spätzle sind super, aber heutzutage kaufen wir sie doch lieber fertig aus dem Kühlregal.

Besonders, wenn sie nicht als Hauptkomponente auf dem Teller glänzen, sondern zusammen mit Pilzen zu einem Spätzle-Pilz-Auflauf verbacken werden. Natürlich kannst du die Nudeln selbst machen. Aber es ist in diesem Fall irgendwie schon fast vergeudete Liebesmüh. Denn der Auflauf ist perfekt für Abende, an denen schnell etwas Leckeres auf dem Tisch stehen soll.

Beim Spätzle-Pilz-Auflauf spielen die Pilze die Hauptrolle. Hier kannst du auswählen, was du magst: Champignons sind lecker, aber auch Pfifferlinge, Kräuterseitlinge oder Steinpilze machen sich gut im Auflauf. Brate sie zunächst mit Zwiebeln in Butter an, damit sie ihr Aroma entfalten können. Brate auch die Spätzle kurz mit an und vermische alles dann mit Sahne, Brühe und Frischkäse.

Fülle die Mischung in eine gefettete Auflaufform und bedecke sie mit einer ordentlichen Portion geriebenem Käse. Besonders lecker wird der Spätzle-Pilz-Auflauf mit Bergkäse, aber auch Gouda ist nicht zu verachten. Nach einer kurzen Zeit im Ofen entsteht ein herrlich duftender Auflauf, der dich und alle deine Mitessenden einfach nur glücklich machen wird. Serviere ihn mit einem frischen Salat, besser geht es nicht.

Spätzle sind wunderbar vielseitig und passen zu vielen. Koche dir auch mal eine Spätzlepfanne mit Schinken und Pilzen oder bereite Spätzle mit Rosenkohl und cremiger Sahnesoße zu. Lecker ist auch dieser Spätzle-Lauch-Auflauf.