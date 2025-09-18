Diese Spätzlepfanne mit Feta und Tomaten ist schnell gekocht

Ich liebe die schnelle Feierabendküche. Selbst nach dem anstrengendsten Arbeitstag freue ich mich darauf, mir noch etwas zu kochen. Nur zu lange dauern sollte es dann nicht. Erst neulich habe ich mir eine Spätzlepfanne mit Feta und Tomaten gekocht. Das hat gerade einmal 20 Minuten gedauert und war trotzdem wirklich lecker. Das Gericht begleitet mich mit Sicherheit ab sofort öfter in den Feierabend.

Schnelle Spätzlepfanne mit Feta und Tomaten: Blitzrezept

Für die Spätzlepfanne mit Feta und Tomaten brauchst du gar nicht viele weitere Zutaten. Eine Soße gibt es nicht, denn der Feta schmilzt in der Pfanne und verleiht dem Gericht dadurch eine cremige Konsistenz. Das hat gleich noch einen Vorteil: Du brauchst für die Zubereitung des Gerichts nur eine einzige Pfanne. Der Abwasch hält sich also in Grenzen, und das ist immer eine gute Nachricht.

Alles, was du außerdem benötigst, sind eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe, ein paar getrocknete Kräuter, frischen Basilikum, Salz und Pfeffer. Und natürlich Spätzle, Feta und Tomaten, aber das ist ja klar.

Beginne, indem du du das Gemüse vorbereitest: Wasche und halbiere die Tomaten, brause den Basilikum ab, schäle und hacke Zwiebel und Knoblauch und würfele den Feta. Dann brauchst du eine Pfanne, in der du zunächst die Zwiebel- und Knoblauchstücke anschwitzt. Im Anschluss kommen die Spätzle dazu, die du unter regelmäßigem Wenden anbrätst. Nach ein paar Minuten kannst du auch die Tomaten mit in die Pfanne geben und sie kurz erhitzen, bis sie etwas zerfallen. In Kombination mit dem Feta, den du jetzt über die Zutaten in der Pfanne streust und der langsam schmilzt, ergibt der Tomatensaft eine leichte, cremige Soße.

Schmecke die Spätzlepfanne mit Feta und Tomaten abschließend mit Salz, Pfeffer, getrocknetem Oregano und Rosmarin ab und garniere das Gericht mit frischem Basilikum. Das war’s auch schon!

Überbackene Käsespätzle sind wahrscheinlich die klassischste Zubereitungsart der beliebten Teigwaren. Bestimmt wirst du sie aber auch in einem Spätzle-Auflauf mit Käse und Schinken oder als Spätzle mit Rahm-Champignons lieben.

Und noch ein Extra-Tipp: Für hübsche Tischdeko schau doch mal bei Geniale Tricks vorbei! Dort erfährst du, wie du passend zum nahenden Herbst Kürbis-Vasen für deine Dinnertafel basteln kannst.