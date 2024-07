Spaghetti al Tonno: stehen in 30 Minuten auf dem Tisch

Spaghetti al Tonno ist ein einfaches, aber unglaublich leckeres Gericht, das du lieben wirst. Diese italienische Köstlichkeit vereint zarte Thunfischstücke, saftige Tomaten und aromatische Kräuter zu einem wunderbaren Gericht, das sowohl alltagstauglich als auch für besondere Anlässe geeignet ist.

Italienischer Klassiker: Spaghetti al Tonno

Spaghetti al Tonno überzeugen nicht nur durch ihren Geschmack, sondern auch durch ihre Einfachheit und Schnelligkeit in der Zubereitung. In nur etwa 30 Minuten steht das Essen auf dem Tisch, was besonders praktisch ist, wenn die Zeit knapp ist. Zudem benötigst du nur wenige Zutaten. Das macht Spaghetti al Tonno zu einem idealen Gericht für all jene, die gutes Essen lieben, aber keine Stunden in der Küche verbringen möchten.

Für die Zubereitung brauchst du Spaghetti, bestenfalls aus Hartweizengrieß, die perfekt „al dente“ gekocht werden sollten. Dazu kommen Thunfisch im eigenen Saft, am besten aus nachhaltigem Fang und frische Tomaten. Oliven, Knoblauch, Kapern, und Basilikum runden das Gericht ab. Parmesan gibt dem Gericht eine feine, zusätzliche Note.

Spaghetti al Tonno sind ein fester Bestandteil der italienischen Küche und spiegeln die mediterrane Lebensweise wider. Die Einfachheit und die Verwendung frischer, saisonaler Zutaten stehen im Mittelpunkt und zeigen, wie aus wenigen, aber hochwertigen Komponenten ein beeindruckendes Gericht entstehen kann. Ob als schnelles Abendessen unter der Woche oder als Highlight für ein gemütliches Dinner mit Freunden – die leckere Pasta mit Thunfisch enttäuscht nie.

Wir lieben italienische Pastarezepte. Mit den Trofie mit Zucchini und Garnelen holst du dir la Dolce Vita auf den Teller. Die selbst gemachte Trüffelpasta schmeckt auch so richtig nach Sommer, Sonne und Meer. Und auch die Nudeln mit Tomaten-Frischkäse-Soße sind eines unserer neuen Lieblingsrezepte.

Spaghetti al Tonno Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Spaghetti Rohgewicht

2 Knoblauchzehen

1 Zwiebel

30 Cocktailtomaten

3 EL Olivenöl

3 EL Tomatenmark

300 g Thunfisch im eigenen Saft

10 schwarze Oliven entkernt

1 Bund Basilikum

60 g Kapern

60 g getrocknete Tomaten

Oregano getrocknet

Salz und Pfeffer

etwas Zucker

Chili oder Peperoncino nach Belieben

Parmesan gerieben Zubereitung Koch die Nudeln in Salzwasser al dente.

Schäle Knoblauch und Zwiebel und hacke beides klein. Wasche die Tomaten und halbiere sie.

Brate Knoblauch und Zwiebel mit Olivenöl in einer Pfanne an und rühre das Tomatenmark ein. Gib die halbierten Tomaten dazu und dünste sie mit.

Gieße den Thunfisch ab und drücke ihn gut aus.

Schneide die Oliven klein.

Wasche das Basilikum und zupfe die Blätter ab.

Gieße das Wasser der Kapern ab und vermenge sie mit dem Thunfisch, den Oliven und den getrockneten Tomaten. Würze mit Salz, Pfeffer und Oregano und gib sie mit in die Pfanne.

Nun kommen auch das Basilikum und eine Prise Zucker dazu.

Lösche die Soße mit etwas Nudelwasser ab und lass sie auf mittlerer Temperatur weiterköcheln.

Gieße die Nudeln ab und gib sie mit in die Pfanne. Würze nach Belieben noch mit etwas Chili.

Serviere die Spaghetti al Tonno mit geriebenem Parmesan.

