Pasta-Genuss wie am Mittelmeer

Bei Fisch aus der Dose rümpfen einige sicherlich die Nase. Dabei feiert gerade eine ganz besondere Sorte ein Comeback: die Ölsardine. Die schmeckt nicht nur zu einem guten Brot, sondern lässt sich vielseitig verarbeiten. Auch in unserem Nudelgericht, den Spaghetti mit Ölsardinen, machen sie eine ziemlich gute Figur.

Mehr als nur Dosenfisch: Spaghetti mit Ölsardinen

Schon mal auf die Idee gekommen, Ölsardinen in einem Gericht zu verarbeiten? Warum eigentlich nicht? Die kleinen, heringartigen Fische, die in Öl eingelegt werden, und intensiv-aromatisch schmecken, sind perfekt, um einem Kartoffelsalat oder Pastagerichten eine mediterrane Note zu verleihen.

Wir nehmen noch Knoblauch sowie Abrieb und Saft einer Zitrone dazu und braten alles in einer Pfanne an. Dazu kommen noch frisch gekochte Spaghetti und schon ist ein raffiniertes und doch einfach zubereitetes Rezept mit dem Dosenfisch fast fertig. Genau, fast, denn es fehlt noch das Topping. Streue gehackte Petersilie für Frische sowie geröstete Pinienkerne und kurz in einer Pfanne knusprig gebratene Semmelbrösel darüber und lass es dir schmecken.

Es lohnt sich immer, mindestens eine Dose Ölsardinen im Vorratsschrank zu bunkern. Kommst du mal spät und mit mächtig Kohldampf nach Hause und im Kühlschrank herrscht gähnende Leere, dann hat die Dose Ölsardinen ihren großen Auftritt. Auch Nudeln hat man meist zu Hause. Der Rest der Zutaten ist optional, je nachdem, was sich sonst noch so in deinen Vorräten findet, kannst du die Pasta nach Lust und Laune abwandeln. Wie wäre es auch mal mit einer scharfen Variante, die du mit Chili verfeinerst?

Möchtest du noch mehr leckere Rezepte mit Sardinen ausprobieren, dann verpasse nicht diese knusprigen Sardinen-Küchlein. Auch diese portugiesische Sardinenpaste oder diese gegrillten Sardinen sind tolle Beispiele, was man aus den kleinen Fischen zubereiten kann.

Spaghetti mit Ölsardinen Judith 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Spaghetti

Salz

3 EL Olivenöl

2 EL Semmelbrösel

2 EL Pinienkerne

1 Handvoll fische Petersilie

2 Knoblauchzehen

1 Dose Ölsardinen online, zum Beispiel hier 🛒

1 Bio-Zitrone

Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Koche die Spaghetti in einem Topf mit reichlich Salzwasser nach Packungsangabe al dente.

Erhitze in der großen Pfanne 2 EL Olivenöl. Röste die Semmelbrösel darin goldbraun an und stelle sie beiseite.

Röste die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Öl, bis sie duften. Stelle sie ebenfalls beiseite. Wasche die Petersilie, schüttle sie trocken und hacke sie fein.

Ziehe den Knoblauch ab und schneide ihn in dünne Scheiben. Dünste ihn im restlichen Olivenöl glasig an.

Gib die Sardinen dazu, zerdrücke sie leicht mit dem Kochlöffel und brate sie kurz mit an.

Reibe die Schale der Zitrone ab und presse den Saft aus. Gib beides mit in die Pfanne.

Gieße die Pasta ab und gib sie mit in die Pfanne. Schmecke alles mit Salz und Pfeffer ab.

Verteile die Spagetthi auf Teller und garniere sie mit der Petersilie, den Pinienkernen und den Semmelbröseln.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.