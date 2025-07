Spaghetti-Pizza: weil zwei Lieblingsgerichte besser sind als eines

Pizza mal anders – aber sowas von anders! Die Spaghetti-Pizza vereint zwei meiner Lieblingsgerichte zu einem. Auch wenn man waschechten Italienern besser nichts von dieser Kreation erzählt, ist sie dennoch ein kulinarisches Wunder, das für Staunen sorgt. Neugierig? Hier gibt’s das Rezept!

Rezept für Spaghetti-Pizza: skurril aber lecker

Pizza oder Spaghetti? Diese Frage stelle ich mir beim Italiener jedes Mal aufs Neue. Und Überraschung: entscheide mich immer wieder „falsch“. Bestelle ich Nudeln, schmachte ich später den Pizzen, die an meinem Tisch vorbeigetragen werden hinterher, und umgekehrt. Wann würde dieses Entscheidungschaos nur ein Ende haben? Plot-Twist: schneller als ich dachte.

Denn bei meinem letzten Besuch im Saarland bei der Familie meines Partners erfuhr ich von einer skurrilen Köstlichkeit, die ich sonst noch nie irgendwo wissentlich auf der Speisekarte gesehen hatte – der Spaghetti-Pizza. Mein Freund liebte die Kombi aus Pizza und Pasta. Für ihn war es mittlerweile zur Tradition geworden, bei jedem Heimatbesuch eine Spaghetti-Pizza zu essen. Normalerweise handelt es sich dabei um einen normalen Pizzaboden, der dann mit Spaghetti Bolognese getoppt wird. Da mein Partner jedoch Vegetarier ist, setzt er auf eine andere Variante, die, wie ich finde, noch viel leckerer ist.

Er lässt sich eine Pizza Marinara, also eine nur mit Tomatensoße, mit einer Portion Spaghetti in Sahnesoße toppen. Wenn das nicht nach einem Fest klingt?! Anschließend kommt ganz normal Käse darüber und das Ganze wird im Ofen knusprig gebacken. Die Nudeln bleiben unter der Käseschicht schön weich, wiederum andere erhalten ein wenig Crunch. Und die Kombination aus fruchtiger Tomaten- und cremiger Sahnesoße ist sowie eine Zehn von Zehn.

Bevor ich die Spaghetti-Pizza selbst probiert hatte, war ich mehr als skeptisch. Wurde aber schnell positiv überrascht. Sogar so sehr, dass ich mir vornahm, sie unbedingt auch mal selbst zu Hause zu machen. Die Zubereitung ist glücklicherweise nicht schwierig und die Zutatenliste überschaubar.

Auf was wartest du also noch? Trau dich und gönn dir als nächstes ein großes Stück einer Spaghetti-Pizza. Den Rest teilst du am besten mit deinen Freunden oder deiner Familie – sie hat es nämlich ganz schön in sich!

Bei Leckerschmecker findest du noch eine Reihe weiterer ausgefallener Pizza-Rezepte, wie dieses hier für Pizza Americana. Unsere BBQ-Chicken-Pizza ist ebenso ein echter Gaumenschmaus. Oder du probierst mal ein Rezept der italienisch-griechischen Fusionküche und machst eine Gyros-Pizza.

Spaghetti-Pizza Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Spaghetti

1 Rolle Pizzateig aus dem Kühlregal

1 Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl z.B. diese hier 🛒

1 TL Oregano

1 TL Thymian

250 ml Sahne

30 g Parmesan gerieben

Salz und Pfeffer nach Geschmack

150 ml passierte Tomaten

2 TL Pizza-Gewürz z.B. dieses hier 🛒

150 g geriebener Mozzarella

Etwas frisches Basilikum zum Garnieren

Chiliflocken nach Geschmack zum Garnieren Zubereitung Koche die Spaghetti in Salzwasser al dente. Gieße sie ab und stelle sie beiseite.

Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Rolle den Pizzateig auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech aus.

Schäle und hacke den Knoblauch fein. Erhitze in einem kleinen Topf 2 EL Olivenöl und dünste ihn darin glasig an. Gib Oregano und Thymian hinzu und lass alles kurz anrösten.

Lösche das Ganze mit der Sahne ab. Reduziere die Hitze, rühre den geriebenen Parmesan ein und würze die Soße mit Salz und Pfeffer nach Geschmack. Vermenge die Spaghetti mit der Sahnesoße.

Gib die passierten Tomaten in eine Schüssel, würze sie mit Pizza-Gewürz und rühre alles gut um.

Verstreiche die passierten Tomaten gleichmäßig auf dem Pizzateig. Verteile die Spaghetti-Sahnesoße-Mischung darüber. Bestreue die Pizza großzügig mit dem geriebenen Mozzarella.

Backe die Pizza im vorgeheizten Ofen ca. 15–20 Minuten, bis der Käse geschmolzen und leicht gebräunt sowie der Teig knusprig und durchgebacken ist.

Garniere alles mit frischem Basilikum und Chiliflocken. Schneide die Pizza in Stücke und serviere sie heiß.

