So hast du Spaghettieis noch nie gegessen: fluffiges Dessert fürs Fest

Als ich klein war, sind meine Geschwister und ich mit unserer Oma oft im Sommer in die Eisdiele gegangen. Sie liebte die großen Eisbecher mit jeder Menge Früchten, ich war eine große Liebhaberin von Spaghettieis. Auch heute esse ich es gerne und denke dabei immer an die Ausflüge mit unserer Oma. Aber es muss nicht immer klassisch wie im Eiscafé sein. Vor kurzem habe ich ein Spaghettieis-Dessert probiert und war davon mindestens genauso begeistert wie vom Eisbecher.

Cooles Spaghettieis-Dessert: süß, fruchtig und lecker

Um die Erwartungen gleich in die richtigen Bahnen zu lenken: Wie eine Portion Nudeln mit Tomatensoße sieht das Spaghettieis-Dessert nicht aus. Damit unterscheidet es sich vom süßen Hit aus der Eisdiele. Aber ist es deshalb weniger köstlich? Ganz im Gegenteil! Der Nachtisch besteht auch ein paar mehr Zutaten als das Eis und schmeckt dadurch fluffiger. Denn sowohl Quark als auch geschlagene Sahne werden dafür genutzt.

Aber von vorn: Zunächst wird Quark mit Mascarpone, Vanilleeis und Zitronensaft vermengt. Separat davon wird Schlagsahne so lange gerührt, bis sie steif ist. Die feste Sahne kannst du anschließend unter die Quarkmasse heben, aber schön vorsichtig. Fülle diese Creme danach in sechs Gläser und stelle diese in den Kühlschrank.

Im nächsten Schritt widmen wir uns der Erdbeersoße. Dafür musst du lediglich ein paar Erdbeeren waschen, das Grün entfernen und die Früchte mit Zucker, Vanillezucker und etwas Wasser einige Minuten in einem Topf köcheln lassen. Püriere die Erdbeeren dann und lass die Soße abkühlen, bevor du sie auf der Creme in den Gläsern verteilst. Dann kannst du noch etwas weiße Schokolade darüber reiben – Parmesan hat noch nie so süß geschmeckt – und fertig ist das Spaghettieis-Dessert.

