Spaghettikürbis mit leckerer Bolognese-Soße

Hand aufs Herz: Wie viele Kürbisse hast du in dieser Saison schon verputzt? Wir können sie kaum zählen, so viele waren es bei uns. Es gibt aber auch einfach so viele tolle Rezepte, die es sich auszuprobieren lohnt. Erst kürzlich gab es bei uns einen Spaghettikürbis Bolognese. Da sind die Nudeln sozusagen schon dabei, denn wenn man den Kürbis im Ofen backt, bildet sein Fruchtfleisch dünne Fäden, die wie Gemüsenudeln aussehen. Perfekt also, um sie mit einer fruchtig-tomatigen Bolo zu genießen.

Spaghettikürbis Bolognese: schmeckt auch in der Veggie-Version

Wer sich Low Carb ernährt, findet im Spaghettikürbis Bolognese das ideale Rezept. Statt Nudeln isst man zu der Fleischsoße nämlich einfach das gebackene Fruchtfleisch des Kürbisses. Kohlenhydrate? Fehlanzeige! Das Gericht schmeckt aber auch allen, die sich nicht kohlenhydratarm ernähren. Einfach ausprobieren, es lohnt sich!

Du isst kein Fleisch? Kein Problem, dann kannst du den Spaghettikürbis Bolognese trotzdem zubereiten. Verwende für das Hackfleisch einfach eine pflanzliche Alternative oder koche eine Linsen-Bolognese. Ansonsten kannst dich an unser Rezept halten, in dem wir dir die Zubereitung einer schnellen, einfachen Bolognese Schritt für Schritt erklären. Du kannst diese natürlich nach Belieben aufpeppen und beispielsweise um gewürfelte Möhren erweitern oder mit einer Prise Zimt abschmecken.

Während du die Soße für den Spaghettikürbis Bolognese kochst, brutzelt der halbierte Kürbis im Ofen. Zuvor hast du die Hälften mit Öl eingerieben und mit Salz und Pfeffer gewürzt. Der Kürbis sollte so lange backen, bis sein Fruchtfleisch weich ist und sich mit einer Gabel leicht lösen lässt.

