Spaghettikürbis Elsässer Art mit Käse, Speck und Crème fraîche

Wer es noch nicht mitbekommen hat: Es ist Kürbiszeit! Wir bei Leckerschmecker kochen uns bereits fleißig durch allerhand Rezepte, um sie mit dir zu teilen. Zu unseren aktuellen Favoriten gehört dieser Spaghettikürbis Elsässer Art. Wenn du dich bisher immer nur an Hokkaidos oder Butternuts gewagt hast, dann wird es allerhöchste Zeit, dem Spaghettikürbis endlich mal eine Chance zu geben. Du wirst es nicht bereuen, versprochen!

Rezept für Spaghettikürbis Elsässer Art: Ofengericht zum Dahinschmelzen

Gerade sind Kürbisse aus unseren Küchen nicht wegzudenken. Und die Saison ist noch lange nicht vorbei! Keine Bange, dank unserer zahlreichen Rezept-Ideen wird die Zeit bis zum letzten Kürbis aber garantiert nicht langweilig, denn du kannst immer wieder neue Gerichte ausprobieren. Hast du zum Beispiel schon unseren Spaghettikürbis Elsässer Art gegessen?

Der Spaghettikürbis bekommt ein faseriges Fruchtfleisch, wenn man ihn im Ofen backt, das an lange, dünne Nudeln erinnert. Wir schieben ihn also erst einmal halbiert in die Röhre, um sein Fruchtfleisch im Anschluss auszukratzen.

Während er im Ofen backt, bereiten wir schon einmal die Füllung vor. Dafür schälen wir eine Zwiebel, hacken sie und braten sie zusammen mit Speck in einer Pfanne an. Dann verrühren wir Frischkäse und Crème fraîche miteinander und heben die Zwiebel-Speck-Mischung unter.

Nun ist auch der Kürbis fertig. Also holen wir ihn wieder aus dem Backofen und kratzen sein Fruchtfleisch heraus. Das kommt ebenfalls noch an die Frischkäse-Mischung. Die Füllung ist damit komplett und findet Platz in den ausgehöhlten Kürbishälften. Dann streuen wir nur noch Käse darüber, schieben das Ganze abermals in den Ofen und können den Spaghettikürbis Elsässer Art genießen. Oh, schmeckt der gut!

Du planst ein gemütliches Dinner mit Freunden und Familie im Herbst? Dann lass deinen Tisch erstrahlen und dekoriere ihn mit süßen selbst gebastelten Laubblatt-Igeln, Kerzen und Co.

Wir haben ja bereits erwähnt, wie viele kreative Rezepte mit Kürbis du bei uns findest. Du glaubst uns nicht? Bestimmt können dich unsere Kürbis-Carbonara, unsere Kürbisschnitzel oder Kürbis-Kartoffel-Auflauf umstimmen. Viel Spaß beim Nachkochen!