Mediterraner Genuss: griechische Spinatpita mit Feta

Im Alltag träumt man sich gern in warme, sonnige Länder, um der Kälte und dem tristen Wetter zu entfliehen. Unsere Traumreise führt uns heute nach Griechenland, wo wir in einer Taverne irgendwo an der Küste sitzen. Eine leichte Brise lässt die weißen Vorhänge tanzen, in der Ferne hörst du das Meer rauschen und du futterst ein Stück griechische Spinatpita. Hole dir das Rezept und träume mit uns zusammen!

Griechische Spinatpita in nur wenigen Schritten

Die griechische Küche ist bekannt für ihre frischen Zutaten und Leichtigkeit. Denn wer will bei Hitze schon Gerichte essen, die schwer im Magen liegen? Die Spinatpita oder „Spanakopita“, wie sie auf Griechisch heißt, ist da keine Ausnahme. Mit einer Füllung aus Spinat, Feta und Gewürzen verbindet sie Tradition und Genuss auf wunderbare Weise.

Die Spinatpita ist im Nu zubereitet und unwiderstehlich lecker. Dank ihrer Zutaten ist sie zudem eine wahre Proteinbombe und trumpft mit Vitaminen, Eisen und Antioxidantien auf. Der Feta sorgt darüber hinaus auch für einen geschmacklichen Kick.

Vollgepackt mit Aromen erinnert diese herzhafte Leckerei uns an laue Sommerabende. Genieße sie als einfaches Hauptgericht, leckere Beilage oder schnellen Snack zwischendurch.

Folge dem einfachen Rezept und schon bald wirst du dich fühlen, als würdest du direkt an einem griechischen Strand sitzen.

Noch mehr griechisches Urlaubsfeeling bekommst du mit unseren drei Rezepten für gefüllte Pita aus dem obigen Video oder dem griechischen Hackauflauf. Auch lecker ist der Pizzaring mit Oliven, Feta und Tomaten.