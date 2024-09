Spanischer Kichererbsen-Eintopf mit Chorizo: herbstlicher Genuss aus der mediterranen Küche

Wenn es draußen kälter wird, ist ein spanischer Kichererbsen-Eintopf mit Chorizo genau das Richtige. Denn ja, auch in Spanien wird es mal kalt und grau, auch wenn viele Deutsche das nicht glauben. Der Winter kann in dem südeuropäischen Land vielerorts ganz schön kalt werden! Deshalb gibt die spanische Küche auch einige wärmende, sättigende Gerichte her, die dich mit herrlich aromatischen, mediterranen Aromen lecker durch die kalte Jahreszeit bringen.

Spanischer Kichererbsen-Eintopf mit Chorizo: sehr aromatisch

Der spanische Kichererbsen-Eintopf bringt die Seele der spanischen Küche direkt auf den Teller. Würzig-pikante Chorizo-Wurst, sättigende Kichererbsen und Kartoffeln, frischer Spinat und fruchtige Tomaten machen dieses Gericht zu einem echten Wohlfühlessen. Eintöpfe sind ohnehin herrlich unkompliziert – wirf einfach alles in einen Topf und mit etwas Geduld steht eine Weile später das Essen auf dem Tisch.

Chorizo ist eine traditionelle spanische Wurst, die mit Paprika, Knoblauch und verschiedenen Gewürzen verfeinert wird. Das Besondere an ihr ist das geräucherte Paprikapulver, das der Wurst ihre charakteristische rote Farbe verleiht. Es gibt verschiedene Sorten. Greife für einen spanischen Kichererbsen-Eintopf mit Chorizo zu einer pikanten Variante, da sie beim Anbraten ihr Fett und ihre Aromen freisetzt, die später die Basis für den ganzen Eintopf bilden.

Die Zubereitung des spanischen Kichererbsen-Eintopfs mit Chorizo ist erstaunlich unkompliziert. Beginne damit, die Chorizo in Scheiben zu schneiden und sie in einem großen Topf mit etwas Olivenöl anzubraten. Wenn die Wurst leicht knusprig geworden ist, nimmst du sie heraus und stellst sie zur Seite. Im gleichen Topf werden nun Zwiebeln, Knoblauch und Paprika angeschwitzt. Anschließend gibst du gewürfelte Kartoffeln dazu und lässt alles noch ein paar Minuten anbraten.

Lösche den Eintopf mit passierten Tomaten und Gemüsebrühe ab. Nachdem alles aufgekocht ist, lässt du den Eintopf bei mittlerer Hitze etwa 20 Minuten köcheln, bis die Kartoffeln gar sind. Gib die Kichererbsen aus der Dose, die Chorizo-Stücke und Spinat hinzu und fünf Minuten später ist dein spanischer Kichererbsen-Eintopf mit Chorizo bereit zum Servieren!

Auch dieser Kichererbsen-Fisch-Eintopf nach spanischer Art wird dir sicherlich schmecken. Wenn du Lust auf mehr Chorizo hast, solltest du unser Rezept für Flamenco-Eier probieren. Und Vegetarier und Veganer werden mit dieser leichten, leckeren Kichererbsensuppe mit Gemüse ihre Freude haben.