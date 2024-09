Spanischer Safranreis: ein Stück duftende Kulturgeschichte

Südwestlich von Madrid in Zentralspanien liegt eine Region voller Geschichten, Mythen und Legenden: Castilla la Mancha. Wenn im Herbst auch hier die Luft kühler wird und die Sonne weniger unerbittlich auf die goldgelben Felder scheint, strahlt der Himmel in einem besonders tiefen Blau. Unter ihm liegt eine sanfte, trockene Hügellandschaft, zwischendurch ein paar verschlafene Städtchen mit Kathedrale, deren mittelalterliches Aussehen perfekt konserviert geblieben ist. Was hat das alles mit spanischem Safranreis zu tun? Ich erkläre es dir.

Spanischer Safranreis: lange Tradition

In Castilla la Mancha streifte Don Quijote auf seinem dünnen Pferd durchs Land auf der Suche nach Windmühlen, die wie weiße Türmchen gelegentlich auf den Hügeln auftauchen. Hier leben Handwerk und Tradition, hier lässt sich die jahrtausendealte Geschichte Spaniens mit ihren christlichen, jüdischen und muslimischen Einflüssen hautnah erleben. Es scheint keine bessere Region für den Anbau von Safran zu geben.

Das Gewürz wird hier aus einer Krokus-Art gewonnen, einer blau-violetten Blume mit roten Narben, die von Handarbeit herausgezogen und geröstet werden. Das Gewürz brachten die Araber vor fast 1300 Jahren wieder in Mode und zeugt von den vielen kulturellen Spuren, die ihre Kultur in der spanischen hinterlassen hat. Das spanische Wort für Safran etwa lautet „azafrán“ und ist eines von 4000 Arabismen in der spanischen Sprache, Wörter mit arabischen Ursprung.

Doch nicht nur die Sprache, auch die Ernährung weist deutliche Spuren von arabischen Einflüssen auf. Safran wird daher in vielen spanischen Gerichten verwendet und sorgt darin nicht nur für einen unverkennbaren Geschmack, sondern auch eine leuchtend orangene Farbe. Die weltberühmte Paella wird zum Beispiel mit Safran zubereitet. Unser spanischer Safranreis ist ebenfalls ein gängiges Gericht, das als Beilage zu allen möglichen Hauptgängen ausgezeichnet schmeckt. Safran ist ein so wichtiges Kulturgut, dass in der spanischen Stadt Cuenca die „Weltbank des Safrans“ die genetische Vielfalt der Pflanze schützt.

Der spanische Safranreis ist daher ein Gericht, das spanischer kaum sein könnte. Er ernährt seit Jahrhunderten Generation für Generation und ist dabei seinem rustikalen und einfachen Ursprung treu geblieben. Deshalb ist auch unser Rezept so einfach und dennoch so reichhaltig an Aromen.

