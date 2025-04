Dieses Bruschetta-Rezept ist unser Frühlingsfavorit

Wenn du grünen Spargel liebst und Bruschetta sowieso, dann ist dieses Rezept für dich gemacht! Es kombiniert knackige Frische mit zartem Mozzarella und einer feinen Honignote – alles eingerahmt von geröstetem Ciabatta. Für mich ein echtes Lieblingsgericht, wenn ich Lust auf etwas Leichtes, aber Raffiniertes habe. Und das Beste: Es schmeckt warm und kalt fantastisch.

Rezept für Spargel-Bruschetta mit Büffelmozzarella und Minze

Das Wort „Bruschetta“ leitet sich vom Verb „bruscare“ ab, was so viel heißt wie „über dem Feuer rösten“. Die klassische Variante der Bruschetta besteht im Grunde nur aus drei Zutaten: geröstetem Brot, Knoblauch und Olivenöl – und vielleicht noch etwas Salz. Und obwohl die Zutatenliste so kurz ist, lebt das knusprig-köstliche Gericht vor allem von der Qualität dieser wenigen Zutaten: aromatisches Brot, fruchtiges Öl, frischer Knoblauch. Mehr braucht es nicht, um glücklich zu sein.

Aber: Die moderne Küche ist kreativ und Bruschetta längst nicht mehr nur ein Tomaten-Knoblauch-Ding. Unsere Variante mit grünem Spargel, Büffelmozzarella, Honig und frischen Kräutern ist ein echtes Upgrade und bringt neue Aromen ins Spiel, ohne den rustikalen Charme des Originals zu verlieren.

Die Zubereitung ist zum Glück richtig einfach und nimmt auch gar nicht viel Zeit in Anspruch. Eigentlich brauchst du für die Spargel-Bruschetta mit Büffelmozzarella und Minze nur Brotscheiben mit Olivenöl im Ofen oder in der Pfanne rösten. Wir verwenden in unserem Rezept Ciabatta. Natürlich kannst du aber auch anderes Brot dafür verwenden. Solange das Brot röstet, kümmerst du dich um den Spargel. Diesen schneidest du in kleinere Stücke und brätst ihn mit etwas Öl in der Pfanne an. Würze mit Salz, Pfeffer und etwas Honig, damit das Ganze schön karamellisiert. In der Zwischenzeit kannst du ein bisschen Zitronenschale abreiben und den Saft der Zitrusfrucht auspressen. Außerdem zupft du den Mozzarella in kleine Stücke und hackst Minze und Basilikum klein.

Sobald das Brot goldbraun und knusprig ist, reibst du es mit den Knoblauchzehen ein, platzierst den Spargel darauf und gibst den zerzupften Büffelmozzarella hinzu. Zum Schluss garnierst du alles mit etwas Zitronenabrieb und den Kräutern. Wenn du magst, kannst du alles noch mit etwas Zitronensaft und Olivenöl beträufeln. Guten Appetit!

Bei Leckerschmecker findest du jede Menge weitere Rezepte für die Spargelsaison. Probier zum Beispiel mal unseren Ofenspargel mit Tomaten und Feta. Unsere Spargel-Tomaten-Tarte schmeckt auch ganz fantastisch. Oder du backst eine Blätterteigtarte mit Spargel und Parmesan. Nichts dabei, was dich anmacht? Frag mal unseren Koch-Bot nach Rezepten!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Spargel-Bruschetta mit Büffelmozzarella und Minze Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Ciabatta

7 EL Olivenöl

3 Knoblauchzehen

300 g grüner Spargel

Salz nach Geschmack

schwarzer Pfeffer frisch gemahlen

1 EL Honig

1 Bio-Zitrone

Etwas frisches Basilikum

Etwas frische Minze

150 g Büffelmozzarella Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C (Ober-/Unterhitze) vor. Schneide das Ciabatta in Scheiben. Lege sie auf ein Backblech 🛒 und bestreiche sie von beiden Seiten mit etwas (3 EL) Olivenöl. Röste sie im Ofen ca. 8–10 Minuten goldbraun. Alternativ kannst du sie auch in einer Pfanne rösten.

Schäle die Knoblauchzehen und halbiere sie. Reibe die frisch gerösteten Ciabatta-Scheiben sofort nach dem Rösten mit der Schnittfläche des Knoblauchs ein.

Wasche den grünen Spargel, schneide die holzigen Enden ab und schneide die Stangen schräg in kleine Stücke. Erhitze 2 EL Olivenöl in einer Pfanne. Brate den Spargel bei mittlerer bis hoher Hitze ca. 5–7 Minuten an, bis er bissfest und leicht gebräunt ist. Gib gegen Ende etwas Salz, frisch gemahlenen Pfeffer und den Honig hinzu und lasse alles kurz karamellisieren.

Reibe etwas Schale von der Zitrone ab und presse den Saft aus. Hacke Basilikum und Minze grob. Zerzupfe den Büffelmozzarella in grobe Stücke.

Verteile zuerst den Spargel auf den gerösteten Ciabatta-Scheiben, gib dann den Mozzarella darauf. Beträufle alles mit etwas Zitronensaft, 2 EL Olivenöl und streue die Zitronenschale sowie die frischen Kräuter darüber.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.