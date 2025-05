So saftig hast du Spargel noch nie gegessen

Spargel schmeckt am besten gekocht? I wo! Es gibt eine Zubereitungsart, die das meiste aus dem Stangengemüse herausholt, ganz ohne Auslaugen oder schlecht gewürztes Kochwasser. Spargel en papillote heißt diese Zubereitung und ist ein Klassiker der französischen Küche. Warum sie so besonders ist und wie du damit dein Gemüse auf ein neues Level heben kannst, verraten wir dir hier.

Spargel en papillote: saftige Gemüsebeilage auf französische Art

Etwas en papillote zuzubereiten, ist in Frankreich besonders für Fischgerichte beliebt, eignet sich aber auch für Gemüse. Aber was genau bedeutet das eigentlich? Papillote ist das französische Wort für „Folie“. Im Umkehrschluss bedeutet das: Kochst du etwas auf diese Art, schlägst du es in Folie ein. Typischerweise wird hier Backpapier verwendet. Das hat zwei ganz einfache Gründe: Durch die Hülle, die dabei um das Gargut geschlagen wird, gart alles darin gleichmäßig.

Gleichzeitig entweicht während des Kochens kein Dampf und somit auch kein Aroma. Das Ergebnis, wenn du Spargel en papillote zubereitest, ist also zarter Spargel, der im eigenen Saft gegart wurde. Aromatischer kann das Stangengemüse gar nicht schmecken! Möchtest du dem Ganzen noch eine geschmackliche Krone aufsetzen, kannst du zusätzlich etwas Thymian oder Knoblauch mit in das Papier einschlagen.

Woran erkennt man eigentlich, ob Spargel im Supermarkt frisch ist? Wir haben dir die wichtigsten Aspekte, auf die du achten solltest, rausgesucht und im Leckerwissen zusammengestellt. Dort erfährst du auch, mit wie viel Spargel du pro Person rechnen solltest. Und mit unseren Spargel-Gadgets fällt dir die Vorbereitung des Stangengemüses ganz leicht.

Spargel en papillote schmeckt klassisch mit Sauce hollandaise oder einer anderen Spargelsoße. Als Beilage bieten sich Salzkartoffeln, aber auch Risotto an. Oder du verwendest die aromatischen Stangen, um einen grünen Salat aufzupeppen. Die leicht süßen Aromen des weißen Gemüses passen einfach hervorragend zu vielerlei Speisen und laden zum Ausprobieren ein.

Spargel en papillote Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 500 g weißer Spargel

1 EL Butter

2 Scheiben Bio-Zitrone

Salz

1/2 TL Zucker

2 Zweige Thymian Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Schäle den weißen Spargel 🛒 und schneide die holzigen Enden ab.

Lege einen Backpapier-Bogen vor dir aus und verteile die Spargelstangen darauf in zwei übereinanderliegenden Lagen.

Verteile die Butter in Flöckchen, zwei Scheiben Zitrone, etwas Salz, den Zucker und den Thymian darauf.

Schlage den Spargel in das Backpapier ein, sodass kein Dampf entweichen kann und lege das Ganze in eine Ofenform.

Backe den Spargel für 10-15 Minuten im Ofen, bis er weich ist.

